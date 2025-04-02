Стартовий матч сборной Украины WU-19 не состоится. Что случилось?

Стартовый матч молодежной женской сборной Украины WU-19 во втором раунде отбора к Евро-2025 WU-19 сегодня, 2 апреля, не состоится.

Молодежная женская сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Британию на матч против Австрии, который должен был состояться в 20:30 по киевскому времени.

Украинской команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заранее подав документы 12 марта.

Выдача виз команде была согласована, и визы должны были поступить непосредственно в визовый центр в Киеве еще до момента отъезда команды в Польшу для последующего вылета в Англию, но из-за логистических трудностей в компании, которая сотрудничает с официальным визовым центром Великобритании в Украине, этого не произошло.

Вылет в Британию был запланирован на 1 апреля. Два дня подопечные Олега Бортника находились в польском Кракове в ожидании решения ситуации.

В конце концов, после соответствующего запроса УАФ несколько часов назад представители властей Великобритании и Английской ассоциации согласовали возможность допуска команды в Великобританию без физического наличия виз, учитывая имеющееся положительное рассмотрение коллективной заявки женской сборной на их получение и проблему с их получением вследствие форс-мажорных обстоятельств со стороны визового центра, не зависящих от УАФ.

Однако единственным возможным логистическим вариантом добраться из Кракова в Ливерпуль после момента получения данного согласования оказался перелет с прибытием команды в место назначения сегодня около полуночи по местному времени, что делает проведение матча сегодня, 2 апреля, невозможным.

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой перенести матч на следующий день – 3 апреля. Однако в организации, ссылаясь на ограниченные сроки международного окна и плотный график матчей данного группового раунда отбора, отказали, отметив, что игра должна состояться только в установленную дату.

Таким образом, результат матча определит УЕФА в соответствии с регламентом соревнований.