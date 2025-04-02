Тухель и компания: почему немецкие тренеры становятся более востребованными

16 октября 2024 года стало историческим днем ​​как для английского, так и для немецкого футбола. В тот день Томас Тухель был назначен главным тренером сборной Англии. После неудачного пребывания в «Баварии» специалист, возможно, не думал о том, насколько значимо его назначение для немецкого футбола, а просто был благодарен за еще один шанс продемонстрировать свое мастерство на высшем уровне. Однако тот факт, что немец поведет «львов» на чемпионат мира 2026 года, является историческим.

Несколько десятков лет назад это было бы немыслимо — и не только по спортивным или политическим причинам. До 2010-х годов успешные немецкие тренеры, у которых возникало желание поработать за границей, либо уезжали в соседние страны, либо, возможно, в Испанию. Юпп Хайнкес выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в 1998 году, но он был исключением. Однако уважение к немецким специалистам за пределами Бундеслиги существенно выросло за последние 15 лет, и, конечно, это во многом связано с Юргеном Клоппом.

С тех пор, как харизматичный тренер присоединился к «Ливерпулю» в 2015 году и разбудил спящего гиганта, как он сделал это в дортмундской «Боруссии», двери для других немцев открылись во все топ-чемпионаты. И, что самое интересное, многие из них работали или работают в Англии. На данный момент в первых двух дивизионах чемпионата Англии работают 4 тренера, родным языком которых является немецкий.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

Фабиан Хюрцелер проделал колоссальную работу, сменив Роберто Де Дзерби в «Брайтоне», в то время как австриец Оливер Гласнер достигает новых высот в «Кристал Пэлас», а Даниел Фарке, возглавляющий «Лидс», находится на пути к выходу в Премьер-лигу во второй раз после того, как сделал это с «Норвичем» в 2019 году. Есть также Дэнни Рель, наставник «Шеффилд Уэнсдей», ранее входивший в тренерский штаб Ханса-Дитера Флика в сборной Германии.

«Когда мы говорим о влиянии одного конкретного немецкого тренера в Англии, то мы должны назвать Юргена Клоппа, который из-за своих особых личных навыков, включая навыки общения, риторику и футбольный интеллект, стал своего рода первопроходцем», — сказал Эрих Рутемеллер, бывший тренер, который курировал немецкое тренерское образование в условиях реформ в начале 2000-х годов после провальной кампании Германии на Евро-2000.

Среди многих других, Рутемеллер обучал Клоппа и Тухеля, когда они стремились получить высшую тренерскую лицензию в Германии. Он достаточно часто подчеркивает значимость образовательной системы: «Сразу после Второй мировой войны мы начали внедрять систему тренерского образования. Зепп Хербергер провел первый семинар для преподавателей футбола в 1948 году, так что довольно интересно, как долго продолжается это развитие. Мы, несомненно, были первыми в Европе с этой идеей», – сказал Рутемеллер.

Немецкий футбольный союз уделяет большое внимание подготовке молодых специалистов. На курсах начинающих тренеров готовят к тому, с чем они столкнутся на поле и за его пределами, включая обширную медийную подготовку и упражнения по публичным выступлениям. Однако одни только семинары в классе не являются гарантией успеха. Важно также то, как молодые специалисты будут проявлять себя в работе. Аналитик Стивен Расселл, сотрудничающий с «Манчестер Юнайтед», отмечает, что в Германии очень важна работа с молодежными командами, которую в других странах недооценивают.

Немецкие тренеры имеют возможность развиваться в молодежных командах, а клубы рассматривают этих специалистов как серьезных кандидатов. Фарке и Давид Вагнер развивали свое мастерство с резервными командами дортмундской «Боруссии», зная, что за ними наблюдают клубы первого и второго дивизионов как дома, так и за рубежом. Резервные составы обычно формируются как команды U21 или U23, интегрированные в лиговую пирамиду в Германии, а резервные команды клубов Бундеслиги обычно соревнуются в третьем или четвертом дивизионе. Если тренеры будут успешно работать с этими командами, их заметят и оценят.

Благодаря хорошей системе образования, в Германии необязательно быть футболистом, чтобы стать хорошим тренером. Культурный сдвиг в немецком футболе повлек за собой рост числа тренеров с не слишком впечатляющей игровой карьерой или, в некоторых случаях, вообще без игровой карьеры. Юлиан Нагельсманн возглавил «Хоффенхайм» в 28 лет. Он был довольно известен работой в молодежном футболе, но не пользовался уважением у широкой публики, поскольку его игровая карьера закончилась, когда он выступал во второй команде «Аугсбурга» в шестом дивизионе Германии. Ему тогда было чуть больше 20-ти лет. Сейчас он – главный тренер главной команды страны. А бывают случаи (много случаев, если честно), когда опытные футболисты с большой карьерой проваливаются в тренерской деятельности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Конечно, факт наличия хорошего имени или хороших связей по-прежнему играет роль. Как пример, последние перспективные тренеры, которые появились в Бундеслиге, — это Дино Топпмеллер и Себастьян Хенесс. Они не играли в элите немецкого футбола, но все же были неплохими футболистами, и являются обладателями известных фамилий. Дино — сын хорошо известного в Бундеслиге тренера Клауса Топпмеллера, а Себастьян — сын экс-наставника «Герты» Дитера Хенесса и племянник почетного президента «Баварии» Ули Хенесса. Тем не менее этим двоим нужно было проявить себя в сложной тренерской деятельности, и они это сделали.

Дино и Себастьян могут возглавить новое поколение немецких тренеров вместе с Нагельсманном, которому, несмотря на его уже впечатляющее резюме, всего 37 лет. Главный тренер «Айнтрахта» Топпмеллер и наставник «Штутгарта» Хенесс уже были связаны с различными клубами. О последнем говорили как о потенциальном преемнике Хаби Алонсо в «Байере», но он продлил контракт со «Штутгартом» до 2028 года. Вполне возможно, что все трое в будущем окажутся за границей и будут работать в топовых или амбициозных клубах. С учетом того, что все больше немецких тренеров переходят в зарубежные лиги, вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим больше последователей Тухеля и Клоппа.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам ESPN