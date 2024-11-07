Первая победа Шахтера в ЛЧ, успех юниоров в ЮЛУ, Довбик может уйти из Ромы
Главные новости за 6 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 ноября.
1A. Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Камбек в первом тайме решил исход встречи
1B. Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Вечером 6 ноября состоялись заключительные матчи 4-го тура Лиги чемпионов
2A. ПУШИЧ: «Я наслаждался игрой. Пропущенный гол – вина не Бондаренко, а моя»
Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Янг Бойз» в ЛЧ
2B. Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
3A. Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
РБ Зальцбург в 4-м туре Лиги чемпионов переиграл Фейеноорд со счетом 3:1
3B. Глупость защитника. Астон Вилла потерпела первое поражение в Лиге чемпионов
Брюгге переиграл подопечных Унаи Эмери в 4-м туре еврокубка благодаря пенальти
3C. Трубин без clean sheet. Бавария одолела Бенфику в суперматче Лиги чемпионов
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол в ворота Анатолия забил Мусиала
3D. Интер обыграл Арсенал благодаря голу с пенальти. Зинченко вышел на 10 минут
Единственный в матче гол забил Хакан Чалханоглу в конце первого тайма
4A. Наказали за дерзость. Шахтер U-19 обыграл Янг Бойз в Юношеской лиге УЕФА
Горняки пропустили первыми, мощно ответили и заставили поволноваться
4B. Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 с 3 победами входит в топ-7 после 4-го тура
Горняки нанесли поражение швейцарской команде «Янг Бойз» U-19
5A. Дубль Пономаренко. Динамо U-19 прошло Марибор U-19 в Юношеской лиге УЕФА
Ответный матч 2-го раунда ЮЛУ по Пути чемпионов завершился со счетом 3:1
5B. Юношеская лига УЕФА. Стал известен соперник Динамо U-19 в 3-м раунде
Оппонентом команды Игоря Костюка в 3-м раунде будет клуб 2 Коррику из Косова
6A. Александр ШОВКОВСКИЙ – о ситуации в Лиге Европы, трансферах и сопернике
Киевляне пока не забивали и не набирали очков в Лиге Европы
6B. Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Украинский форвард хочет играть в Лиге чемпионов
6C. Роналду может сенсационно покинуть Аль-Наср. Известно, куда перейдет
Звездный португалец может заменить Неймара в «Аль-Хиляль»
7A. Цуренко за 2.5 часа одолела Тайхман и вышла в четвертьфинал турнира в США
Леся в двух сетах справилась с Жиль во 2-м раунде WTA 125 в Мидленде
7B. Остапенко и Киченок завершили выступление на Итоговом турнире
Украинка с латвийской напарницей проиграли во 3-м туре Зелёной группы
8. Сборная Украины по футзалу отгрузила Чехии шесть мячей во втором спарринге
Подопечные Александра Косенко разгромили соперников со счетом 6:2
9A. Участники первого матча сборной Украины по хоккею: где они сейчас?
32 года тому назад сборная Украины по хоккею провела первый матч
9B. Шлагбаум для Фонсеки. Как Янг Бойз не дал Шахтеру уйти от наследия Луческу
Соперничество горняков с «молодыми мальчиками» из Швейцарии
10. Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
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