Первая победа Шахтера в ЛЧ, успех юниоров в ЮЛУ, Довбик может уйти из Ромы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 ноября.

1A. Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз

Камбек в первом тайме решил исход встречи

1B. Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?

Вечером 6 ноября состоялись заключительные матчи 4-го тура Лиги чемпионов

2A. ПУШИЧ: «Я наслаждался игрой. Пропущенный гол – вина не Бондаренко, а моя»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «Янг Бойз» в ЛЧ

2B. Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

3A. Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ

РБ Зальцбург в 4-м туре Лиги чемпионов переиграл Фейеноорд со счетом 3:1

3B. Глупость защитника. Астон Вилла потерпела первое поражение в Лиге чемпионов

Брюгге переиграл подопечных Унаи Эмери в 4-м туре еврокубка благодаря пенальти

3C. Трубин без clean sheet. Бавария одолела Бенфику в суперматче Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол в ворота Анатолия забил Мусиала

3D. Интер обыграл Арсенал благодаря голу с пенальти. Зинченко вышел на 10 минут

Единственный в матче гол забил Хакан Чалханоглу в конце первого тайма

4A. Наказали за дерзость. Шахтер U-19 обыграл Янг Бойз в Юношеской лиге УЕФА

Горняки пропустили первыми, мощно ответили и заставили поволноваться

4B. Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 с 3 победами входит в топ-7 после 4-го тура

Горняки нанесли поражение швейцарской команде «Янг Бойз» U-19

5A. Дубль Пономаренко. Динамо U-19 прошло Марибор U-19 в Юношеской лиге УЕФА

Ответный матч 2-го раунда ЮЛУ по Пути чемпионов завершился со счетом 3:1

5B. Юношеская лига УЕФА. Стал известен соперник Динамо U-19 в 3-м раунде

Оппонентом команды Игоря Костюка в 3-м раунде будет клуб 2 Коррику из Косова

6A. Александр ШОВКОВСКИЙ – о ситуации в Лиге Европы, трансферах и сопернике

Киевляне пока не забивали и не набирали очков в Лиге Европы

6B. Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты

Украинский форвард хочет играть в Лиге чемпионов

6C. Роналду может сенсационно покинуть Аль-Наср. Известно, куда перейдет

Звездный португалец может заменить Неймара в «Аль-Хиляль»

7A. Цуренко за 2.5 часа одолела Тайхман и вышла в четвертьфинал турнира в США

Леся в двух сетах справилась с Жиль во 2-м раунде WTA 125 в Мидленде

7B. Остапенко и Киченок завершили выступление на Итоговом турнире

Украинка с латвийской напарницей проиграли во 3-м туре Зелёной группы

8. Сборная Украины по футзалу отгрузила Чехии шесть мячей во втором спарринге

Подопечные Александра Косенко разгромили соперников со счетом 6:2

9A. Участники первого матча сборной Украины по хоккею: где они сейчас?

32 года тому назад сборная Украины по хоккею провела первый матч

9B. Шлагбаум для Фонсеки. Как Янг Бойз не дал Шахтеру уйти от наследия Луческу

Соперничество горняков с «молодыми мальчиками» из Швейцарии

10. Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й

Дональд Трамп во второй раз собирается сделать Америку великой