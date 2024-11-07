Юношеская лига УЕФА. Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде

В мид-уик состоялись матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

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Киевское Динамо U-19 в ответной игре 2-го раунда на выезде переиграло словенский Марибор U-19 (3:1 после ничьей 1:1 в первой игре).

Соперником команды Игоря Костюка в 3-м раунде будет клуб 2 Коррику из Косова, который дважды переиграл ирландский ЮСД Дублин (2:1, 3:1).

Матчи 3-го раунда ЮЛУ пройдут 27 ноября и 11 декабря. Победители противостояний выйдут в 1/16 финала, эта стадия запланирована на февраль 2025 года.

🏆 Юношеская лига УЕФА

Путь чемпионов. Второй раунд. Ответный матч, 6 ноября

Марибор U-19 (Словения) – Динамо U-19 (Украина) – 1:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Корен, 75 – Редушко, 45, Пономаренко, 46, 49

⚽️ Результаты 2-го раунда

Пары 3-го раунда

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