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07 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 08:23
1494
0

Юношеская лига УЕФА. Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде

Оппонентом команды Игоря Костюка в 3-м раунде будет клуб 2 Коррику из Косова

07 ноября 2024, 07:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 08:23
1494
0
Юношеская лига УЕФА. Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде
ФК Динамо

В мид-уик состоялись матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо U-19 в ответной игре 2-го раунда на выезде переиграло словенский Марибор U-19 (3:1 после ничьей 1:1 в первой игре).

Соперником команды Игоря Костюка в 3-м раунде будет клуб 2 Коррику из Косова, который дважды переиграл ирландский ЮСД Дублин (2:1, 3:1).

Матчи 3-го раунда ЮЛУ пройдут 27 ноября и 11 декабря. Победители противостояний выйдут в 1/16 финала, эта стадия запланирована на февраль 2025 года.

🏆 Юношеская лига УЕФА

Путь чемпионов. Второй раунд. Ответный матч, 6 ноября

Марибор U-19 (Словения) – Динамо U-19 (Украина) – 1:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Корен, 75 – Редушко, 45, Пономаренко, 46, 49

⚽️ Результаты 2-го раунда

Пары 3-го раунда

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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