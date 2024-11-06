Дубль Пономаренко. Динамо U-19 прошло Марибор U-19 в Юношеской лиге УЕФА

6 ноября состоялся ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА по Пути чемпионов между командами Марибор U-19 и Динамо U-19.

Поединок прошел на стадионе «Людски врт» в Словении. Игра завершилась победой киевлян со счетом 3:1.

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Дубль у бело-синих оформил Матвей Пономаренко, который отличился на 46-й и 49-й минутах. Еще один мяч для ДК забил Богдан Редушко.

Единственный гол в составе хозяев на счету Тиана Корена (75-я минута).

В первом матче юноши Динамо и Марибора расписали ничью 1:1. По сумме двух встреч украинский коллектив прошел в финальный раунд ЮЛУ, где сыграет против победителя противостояния ЮК Дублин (Ирландия) – «2 Коррику» (Косово).

Юношеская лига УЕФА. 2-й раунд. Путь чемпионов, ответный матч

6 ноября. Марибор, стадион «Людски врт»

«Марибор U-19» (Словения) – «Динамо» Киев U-19 (Украина)– 1:3

Голы: Корен, 75 – Редушко, 45, Пономаренко, 46, 49

«Марибор»: Ханданович – Лорбек (к, Шаубах, 86), Рашид, Крамбергер (Сенекович, 68), Слана – Вихер, Агбеко, Белович (Кикец, 68), Корен, Виденович (Остерц, 68) – Подлесник.

«Динамо»: Суркис (к) – Сизонюк, Коробов, Захарченко, Дикий – Ищенко, Саленко (Люсин, 90), Осипенко (Белый, 87), Редушко (Пашко, 76), Кремчанин (Андрейко, 75) – Пономаренко (Лобко, 90).

Предупреждение: Дикий (51).