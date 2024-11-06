Дубль Пономаренко. Динамо U-19 прошло Марибор U-19 в Юношеской лиге УЕФА
Ответный матч 2-го раунда ЮЛУ по Пути чемпионов завершился со счетом 3:1 в пользу киеявлян
6 ноября состоялся ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА по Пути чемпионов между командами Марибор U-19 и Динамо U-19.
Поединок прошел на стадионе «Людски врт» в Словении. Игра завершилась победой киевлян со счетом 3:1.
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Дубль у бело-синих оформил Матвей Пономаренко, который отличился на 46-й и 49-й минутах. Еще один мяч для ДК забил Богдан Редушко.
Единственный гол в составе хозяев на счету Тиана Корена (75-я минута).
В первом матче юноши Динамо и Марибора расписали ничью 1:1. По сумме двух встреч украинский коллектив прошел в финальный раунд ЮЛУ, где сыграет против победителя противостояния ЮК Дублин (Ирландия) – «2 Коррику» (Косово).
Юношеская лига УЕФА. 2-й раунд. Путь чемпионов, ответный матч
6 ноября. Марибор, стадион «Людски врт»
«Марибор U-19» (Словения) – «Динамо» Киев U-19 (Украина)– 1:3
Голы: Корен, 75 – Редушко, 45, Пономаренко, 46, 49
«Марибор»: Ханданович – Лорбек (к, Шаубах, 86), Рашид, Крамбергер (Сенекович, 68), Слана – Вихер, Агбеко, Белович (Кикец, 68), Корен, Виденович (Остерц, 68) – Подлесник.
«Динамо»: Суркис (к) – Сизонюк, Коробов, Захарченко, Дикий – Ищенко, Саленко (Люсин, 90), Осипенко (Белый, 87), Редушко (Пашко, 76), Кремчанин (Андрейко, 75) – Пономаренко (Лобко, 90).
Предупреждение: Дикий (51).
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Поединок состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву