Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Молодежные турниры
23 октября 2024, 15:53 | Обновлено 23 октября 2024, 16:11
423
1

Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор

Однако у команды Костюка еще будет шанс исправить положение в ответном матче

23 октября 2024, 15:53 | Обновлено 23 октября 2024, 16:11
423
1
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
ФК Динамо Киев

В отличие от Лиги чемпионов, Юношеская лига УЕФА имеет более запутанный розыгрыш и участвовать в ней могут не только команды категории до 19 лет тех клубов, которые пробились во «взрослый» турнир. И это, в общем, выглядит вполне справедливым, ведь есть еще и внутренние соревнования в каждой из стран, результаты которых далеко не всегда совпадают с тем, что мы видим среди основных команд.

Однако так называемый Путь чемпионов является значительно более сложным турниром, поскольку происходит в формате плей-офф среди коллективов, которые фактически являются сильнейшими в рамках своих стран. Поскольку у Украины в европейском футболе все еще сохраняются умеренно высокие позиции, то действующий чемпион среди юношеских команд, киевское «Динамо», стартовало сразу с полуфинала плей-офф. Но с жеребьевкой команде Игоря Костюка уже не настолько повезло – выпал словенский «Марибор», который является пусть и не самым худшим, но и точно не лучшим из возможных вариантов.

Учитывая ход событий где-то до середины первого тайма, можно было утверждать, что «бело-синим» вообще повезло получить в соперники подопечных Радована Карановича, ведь преимущество киевлян на мяче сказывалось и на количестве их голевых моментов, которых было даже с избытком для того, чтобы в конце концов открыть счет до перерыва и снять это ненужное лишнее напряжение.

Однако в воротах соперников явно не просто так стоял вратарь Антонич, и ни один из группы нападающих «Динамо» так и не смог его переиграть, хотя позиции что у Пономаренко, что у Пейкришвили, что у Кремчанина были просто убийственными. Зато «Марибор» долгое время даже свою половину поля не мог оставить с мячом в ногах, и при этом защита киевлян не получала каких-то серьезных вызовов.

Наверное, на фоне этого где-то и расслабилась команда Костюка, потому что на 35 минуте произошла потеря на фланге от Дикого, но Мешко простил, однако никаких выводов из этого момента никто не сделал, и уже через мгновение киевляне привезли удар под перекладину от Подлесника с полукруга перед собственной штрафной. Никакой логики в последовательности событий в первой половине игры таким образом не было.

Во втором тайме динамика игры никаких изменений не претерпела. «Динамо» пыталось атаковать, но мяч упорно не хотел заходить в ворота даже тогда, когда вратаря соперников уже не было поблизости, как это произошло в моменте Пономаренко – Ищенко – Осипенко на 54 минуте. Однако в конце концов это давление сказалось на табло, и появление свежего Андрейко на 66 минуте с ассистом с подачи углового с левого фланга на Пейкришвили уже через мгновение дало результат.

Но так, чтобы на большее, то в дальнейшем «бело-синие» уже не смогли претендовать. Возможно, ситуация станет лучше перед ответным матчем 6 ноября.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч.

«Динамо» Киев U-19 – «Марибор» U-19 – 1:1

Голы: Пейкришвили, 67 – Подлесник, 37

Предупреждения: Ищенко, 45, Пономаренко, 76 – Рашид, 73

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Дикий, Захарченко, Сизонюк, Коробов – Осипенко, Ищенко, Пейкришвили (Люсин, 84) – Редушко (Андрейко, 66), Пономаренко (Лобко, 84), Кремчанин.

«Марибор» U-19: Антонич – Сенекович, Крамбергер, Рашид, Лорбек – Остерц (Жавби, 66), Вихер, Белович (Корен, 66) – Виденович (Милошевич, 86), Подлесник, Мешко.

Арбитр: Пейман Симани (Финляндия).

Стадион: «Сталь Сталева-Воля» (Сталева-Воля, Польша).

Удары (в створ): 23 (12) – 3 (1)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 0 – 1.

ДИНАМО КИЕВ U-19 – МАРИБОР U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

По теме:
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 10-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Сабо назвал главный козырь Динамо в матче против Шахтера в УПЛ
Динамо Киев Марибор Динамо Киев U-19 Игорь Костюк Юношеская лига УЕФА Динамо - Марибор Марибор U-19 отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
Футбол | 23 октября 2024, 07:31 8
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером

Тренер «канониров» оставил украинца в запасе, а дал шанс тинейджеру Льюису-Скелли

Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Футбол | 22 октября 2024, 23:56 107
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу

«Горняки» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Снукер | 22.10.2024, 20:23
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Футбол | 23.10.2024, 09:25
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла прекратила сотрудничество с главным тренером
Футбол | 23.10.2024, 15:12
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла прекратила сотрудничество с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла прекратила сотрудничество с главным тренером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
12 ударів в площину і 1 гол, жах, що з реалізацією у Динамо, але шанси пройти словенців залишаються
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
22.10.2024, 01:17
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
21.10.2024, 20:20 2
Футбол
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 15
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 3
Футбол
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем