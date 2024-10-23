Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор

В отличие от Лиги чемпионов, Юношеская лига УЕФА имеет более запутанный розыгрыш и участвовать в ней могут не только команды категории до 19 лет тех клубов, которые пробились во «взрослый» турнир. И это, в общем, выглядит вполне справедливым, ведь есть еще и внутренние соревнования в каждой из стран, результаты которых далеко не всегда совпадают с тем, что мы видим среди основных команд.

Однако так называемый Путь чемпионов является значительно более сложным турниром, поскольку происходит в формате плей-офф среди коллективов, которые фактически являются сильнейшими в рамках своих стран. Поскольку у Украины в европейском футболе все еще сохраняются умеренно высокие позиции, то действующий чемпион среди юношеских команд, киевское «Динамо», стартовало сразу с полуфинала плей-офф. Но с жеребьевкой команде Игоря Костюка уже не настолько повезло – выпал словенский «Марибор», который является пусть и не самым худшим, но и точно не лучшим из возможных вариантов.

Учитывая ход событий где-то до середины первого тайма, можно было утверждать, что «бело-синим» вообще повезло получить в соперники подопечных Радована Карановича, ведь преимущество киевлян на мяче сказывалось и на количестве их голевых моментов, которых было даже с избытком для того, чтобы в конце концов открыть счет до перерыва и снять это ненужное лишнее напряжение.

Однако в воротах соперников явно не просто так стоял вратарь Антонич, и ни один из группы нападающих «Динамо» так и не смог его переиграть, хотя позиции что у Пономаренко, что у Пейкришвили, что у Кремчанина были просто убийственными. Зато «Марибор» долгое время даже свою половину поля не мог оставить с мячом в ногах, и при этом защита киевлян не получала каких-то серьезных вызовов.

Наверное, на фоне этого где-то и расслабилась команда Костюка, потому что на 35 минуте произошла потеря на фланге от Дикого, но Мешко простил, однако никаких выводов из этого момента никто не сделал, и уже через мгновение киевляне привезли удар под перекладину от Подлесника с полукруга перед собственной штрафной. Никакой логики в последовательности событий в первой половине игры таким образом не было.

Во втором тайме динамика игры никаких изменений не претерпела. «Динамо» пыталось атаковать, но мяч упорно не хотел заходить в ворота даже тогда, когда вратаря соперников уже не было поблизости, как это произошло в моменте Пономаренко – Ищенко – Осипенко на 54 минуте. Однако в конце концов это давление сказалось на табло, и появление свежего Андрейко на 66 минуте с ассистом с подачи углового с левого фланга на Пейкришвили уже через мгновение дало результат.

Но так, чтобы на большее, то в дальнейшем «бело-синие» уже не смогли претендовать. Возможно, ситуация станет лучше перед ответным матчем 6 ноября.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч.

«Динамо» Киев U-19 – «Марибор» U-19 – 1:1

Голы: Пейкришвили, 67 – Подлесник, 37

Предупреждения: Ищенко, 45, Пономаренко, 76 – Рашид, 73

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Дикий, Захарченко, Сизонюк, Коробов – Осипенко, Ищенко, Пейкришвили (Люсин, 84) – Редушко (Андрейко, 66), Пономаренко (Лобко, 84), Кремчанин.

«Марибор» U-19: Антонич – Сенекович, Крамбергер, Рашид, Лорбек – Остерц (Жавби, 66), Вихер, Белович (Корен, 66) – Виденович (Милошевич, 86), Подлесник, Мешко.

Арбитр: Пейман Симани (Финляндия).

Стадион: «Сталь Сталева-Воля» (Сталева-Воля, Польша).

Удары (в створ): 23 (12) – 3 (1)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 0 – 1.

ДИНАМО КИЕВ U-19 – МАРИБОР U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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