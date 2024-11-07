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07 ноября 2024, 08:05 | Обновлено 07 ноября 2024, 08:34
428
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Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 с 3 победами входит в топ-7 после 4-го тура

Горняки нанесли поражение швейцарской команде «Янг Бойз» U-19

07 ноября 2024, 08:05 | Обновлено 07 ноября 2024, 08:34
428
0
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 с 3 победами входит в топ-7 после 4-го тура
ФК Шахтер

В мид-уик состоялись матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче 4-го тура «Шахтер» U-19 в Гельзенкирхене нанес поражение швейцарской команде «Янг Бойз» U-19 (3:2).

Команда Алексея Белика с тремя победами в 4 туров занимает 7-е место, имея в активе 9 очков из 12.

В тройку лучших входят: Интер (12 очков), РБ Зальцбург, Спортинг (по 10 баллов).

Топ-22 команды выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

🏆 Юношеская лига УЕФА

4-й тур, 6 ноября. Гельзенкирхен (Германия)

Шахтер U-19 (Украина) – Янг Бойз U-19 (Швейцария) – 3:2

Голы: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Тсимба, 11 (пен), Башмарин, 82 (автогол)

⚽️ Результаты 4-го тура

⚽️ Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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