Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 с 3 победами входит в топ-7 после 4-го тура
Горняки нанесли поражение швейцарской команде «Янг Бойз» U-19
В мид-уик состоялись матчи очередной игровой недели Юношеской лиги УЕФА.
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В матче 4-го тура «Шахтер» U-19 в Гельзенкирхене нанес поражение швейцарской команде «Янг Бойз» U-19 (3:2).
Команда Алексея Белика с тремя победами в 4 туров занимает 7-е место, имея в активе 9 очков из 12.
В тройку лучших входят: Интер (12 очков), РБ Зальцбург, Спортинг (по 10 баллов).
Топ-22 команды выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.
🏆 Юношеская лига УЕФА
4-й тур, 6 ноября. Гельзенкирхен (Германия)
Шахтер U-19 (Украина) – Янг Бойз U-19 (Швейцария) – 3:2
Голы: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Тсимба, 11 (пен), Башмарин, 82 (автогол)
⚽️ Результаты 4-го тура
⚽️ Турнирная таблица
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