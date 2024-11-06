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Молодежные турниры
06 ноября 2024, 23:01 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:47
508
0

БЕЛИК: «У Шахтера на замене детский сад, но мы справляемся со сложностями»

Коуч Шахтера U-19 прокомментировал игру с Янг Бойз в Юношеской лиге УЕФА

06 ноября 2024, 23:01 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:47
508
0
БЕЛИК: «У Шахтера на замене детский сад, но мы справляемся со сложностями»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик дал комментарий после победы над «Янг Бойз» U-19 (3:2) в Юношеской лиге УЕФА.

– Алексей, поздравляем с очередной победой! Какие впечатления от матча?

– Спасибо! Впечатления после победы, конечно, положительные. Благодарность моим ребятам, потому что продемонстрировать характер и такую ​​уверенную игру, за исключением первых минут до пропущенного мяча, и выйти из ситуации, в которую мы попали, – это очень дорогого стоит. Поэтому я им очень спасибо, это все они, поверьте. Мы, тренеры, можем только направить, немного мотивировать, помочь в каких-то тактических моментах, но эти ребята – молодцы. Я до сих пор не знаю, как они справляются, потому что вы видите, как тяжело нашим, условно говоря, взрослым командам, таким как «Шахтер», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс», которые играли в еврокубках, когда преодолеваем немалые расстояния в автобусах, самолетах. Самое главное, у этих команд есть ресурсы – у них на каждую позицию по две-три равноценные замены.

У нас есть замена, но вы должны понимать, если на какой позиции играет футболист 2006 года рождения, то на замену ему будет игрок уже на год младше. В подтверждение этого: сегодня у нас двое исполнителей вылетели из-за болезни и дисквалификации, поэтому мы привлекли ребят из команды U17 и U16. Поэтому, да, можно сказать, что у нас на замене «детский сад», но в какие бы сложности мы ни попали, ребята справляются, потому что у них безумный характер и желание проявить себя, за что я им очень благодарен. Также спасибо болельщикам, которые пришли поддержать – их поддержка ощутима на каждом стадионе. Поэтому большое спасибо, мы это очень ценим.

– «Шахтер» не очень уверенно начал первый тайм, пропустили гол с пенальти. Благодаря чему удалось переломить ход событий?

– Первое – это характер, конечно. Ну и, думаю, как хозяева, с одной стороны, мы должны начинать матч активнее, но, с другой стороны, у нас до игры было шесть очков, а у «Янг Бойз» – три балла, так что им нужно было действовать более активно, а нам можно было немного выжидать. Но это не то чтобы был такой план на игру, просто иногда так происходит. Тем более у них есть ребята, которые играют за молодежную команду во Второй лиге, поэтому они, возможно, выглядят несколько мощнее. И это на первых минутах дало им результат.

Но мы, конечно, всегда нацелены демонстрировать наш футбол – вы видели, как мы разыгрывали мяч, как мы контролировали игру, какие атаки проводили. Есть встречи такие, как с «Арсеналом», условно говоря, когда мы действуем несколько иначе, учитывая соперника. Но сегодня был наш фирменный футбол, и очень приятно, когда в перерыве и после матча люди подходят и говорят: Coach, good game! Это для меня самый главный комплимент.

– Конечность игры показалась несколько нервной. Может, ребята рано расслабились?

– Может, я рисую идеальную картину, всегда хочется, чтобы все получилось так, как я задумал, но когда ты ведешь в счете в два мяча, то хочется выбежать и забить в четвертый раз. И у нас были для этого моменты. Мы страдаем от этого, когда в позиционной атаке или при переходе действуем более качественно, чем в быстрой атаке. Это потому, что специфика нашего чемпионата приводит к тому, что мы всегда играем на мяче и в контратаки выбегаем не так часто, как в позиционные атаки. Однако у нас сегодня была возможность довести счет до 4:1 и провести концовку игры более спокойно. Но так получается, не страшно. Я уже привык, потому что ребята всегда держат меня в таком напряжении, наверное, чтобы тренер тоже не расслаблялся. Но дотерпели, поэтому молодцы.

– После этой победы «Шахтер» U-19 поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Юношеской лиги УЕФА. Могли ли до начала сезона представить такие результаты вашей команды?

– Представить – это одно, а сделать – другое. Скажу, на этот счет я оптимист, и в прошлой Лиге чемпионов я говорил, что ребята могут играть и с «Барселоной», и с «Порту», ​​и с «Арсеналом». Нет разницы, против какого соперника играть. Но если сравнить прошлую Лигу чемпионов и нынешнюю, то, наверное, и я тоже набираюсь опыта, чего-то учусь у помощников, у ребят тоже.

Где-то немного меняем тактику, потому что понимаем, против какого соперника можем играть в открытый футбол, а против какого соперника можем сыграть дисциплинированнее в обороне для того, чтобы качественнее действовать в атаке. Мог ли я себе представить? Я всегда представляю, что мы выигрываем эту Лигу чемпионов. Хотя понимаем, что сделать это будет трудно, но я всегда проявляю оптимизм и настраиваю ребят на победу в каждом матче с любым соперником.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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