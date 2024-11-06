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Юношеская лига УЕФА
Шахтер Донецк U19
06.11.2024 13:00 3 : 2
Янг Бойз U19
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06 ноября 2024, 14:58 | Обновлено 06 ноября 2024, 15:14
2038
0

Наказали за дерзость. Шахтер U-19 обыграл Янг Бойз в Юношеской лиге УЕФА

«Горняки» пропустили первыми, но мощно ответили, хотя и заставили поволноваться

06 ноября 2024, 14:58 | Обновлено 06 ноября 2024, 15:14
2038
0
Наказали за дерзость. Шахтер U-19 обыграл Янг Бойз в Юношеской лиге УЕФА
ФК Шахтер Донецк. Виктор Цуканов

Молодые дончане, одержав победы над «Болоньей» U-19 (4:3) и «Арсеналом» U-19 (1:0), но потерпев поражение от «Аталанты» U-19 (0:3), с 6 очками находились в середине турнирной таблицы Юношеской лиги УЕФА. Так что, в поединке с «Янг Бойз» U-19 подопечным Алексея Белика необходима была только победа, чтобы повысить свои шансы на выход в плей-офф.

Матч начался для игроков «Шахтера» U-19 с пропущенного гола – уже на 11-й минуте гости получили право на пенальти, который точно реализовал Тсимба. 0:1.

К чести молодежи «горняков», пропустив гол, они не сникли и не пали духом, а быстро перехватили инициативу и смогли развернуть игру на 180 градусов в свою пользу. На 29-й минуте цели достиг удар Цуканова, который грамотно замкнул дальнюю стойку. 1:1. Вскоре после этого гол Костюка вывел «Шахтер» U-19 вперед, а на 43-й минуте Тютюнов перевес донецкой команды укрепил. 3:1.

Игроки «Янг Бойз» U-19 после перерыва попытались вернуться в игру, но встретили достойное сопротивление со стороны дончан. Те не только оборонялись, а и остро контратаковали. Единственное – им не хватало точности при завершении. Все, чего смогли по такой игре добиться швейцарцы, так это отыграть на 82-й минуте еще один гол – Башмарин срезал мяч в ворота своей команды.

3:2 – «Шахтер» U-19 одержал третью победу в Юношеской лиге УЕФА сезона-2024/2025 и стал максимально близким к завоеванию путевки в плей-офф турнира.

Юношеская лига УЕФА. 4-й тур

«Шахтер» U-19 – «Янг Бойз» U-19 – 3:2

Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Тсимба, 11 пенальти, Башмарин, 82 автогол

Костюк, 89 – Адеми, 34, Тсимба, 90+1

«Шахтер» U-19: Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давыденко, Тютюнов (Калюжный, 90+2), Сметана (Трифаненко, 79), Ломага (Петрук, 68), Цуканов, Галонский.

«Янг Бойз» U-19: Шериф, Адеми (Макуми, 46), Румо, Термонси, Соуза Бреган, Этоски (Висс, 60), Йост, Руфенер, Люти (Мендес, 46), Тсимба, Беллино (Далипи, 46).

Арбитр: Камаль Умудлу (Азербайджан).

Стадион: «Паркштадион» (Гельзеркирхен, Германия).

ШАХТЕР U-19 – ЯНГ БОЙЗ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19 – 3:2. Текстовая трансляция матча. LIVE
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Юношеская лига УЕФА Шахтер Донецк U-19 Янг Бойз U-19 Виктор Цуканов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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