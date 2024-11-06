Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19. Текстовая трансляция матча

В среду, 6-го ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором встретятся донецкий «Шахтер» U-19 и швейцарский «Янг Бойз» U-19.

Встреча состоится в Гельзенкирхене (Германия), на поле арены «Паркштадион», начало – в 13:00 по киевскому времени.

В Юношеской лиге УЕФА молодые дончане, одержав победы над «Болоньей» U-19 (4:3) и «Арсеналом» U-19 (1:0), но потерпев поражение от «Аталанты» U-19 (0:3), с 6 очками находятся в середине таблицы. Из-за плотного графика и длительного переезда команда имела мало времени на подготовку к поединку с «Янг Бойз» U-19, а из-за дисквалификации тренерский штаб «Шахтера» U-19 во главе с Алексеем Беликом не сможет рассчитывать на полузащитника Василия Бундаша.

Швейцарский коллектив начал сезон в группе Юношеской лиги УЕФА с победы над «Астон Виллой» U-19 (2:1), а в следующих турах потерпел поражения от «Барселоны» U-19 (2:4) и «Интера» U-19 (2:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» U-19 – «Янг Бойз» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.