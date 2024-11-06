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Юношеская лига УЕФА
Шахтер Донецк U19
06.11.2024 13:00 - : -
Янг Бойз U19
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06 ноября 2024, 08:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 08:44
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Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 4-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА

06 ноября 2024, 08:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 08:44
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0
Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 6-го ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором встретятся донецкий «Шахтер» U-19 и швейцарский «Янг Бойз» U-19.

Встреча состоится в Гельзенкирхене (Германия), на поле арены «Паркштадион», начало – в 13:00 по киевскому времени.

В Юношеской лиге УЕФА молодые дончане, одержав победы над «Болоньей» U-19 (4:3) и «Арсеналом» U-19 (1:0), но потерпев поражение от «Аталанты» U-19 (0:3), с 6 очками находятся в середине таблицы. Из-за плотного графика и длительного переезда команда имела мало времени на подготовку к поединку с «Янг Бойз» U-19, а из-за дисквалификации тренерский штаб «Шахтера» U-19 во главе с Алексеем Беликом не сможет рассчитывать на полузащитника Василия Бундаша.

Швейцарский коллектив начал сезон в группе Юношеской лиги УЕФА с победы над «Астон Виллой» U-19 (2:1), а в следующих турах потерпел поражения от «Барселоны» U-19 (2:4) и «Интера» U-19 (2:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» U-19 – «Янг Бойз» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк U19
6 ноября 2024 -
13:00
Янг Бойз U19
Обе забьют - да 1.50 Сделать ставку
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Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА текстовая трансляция
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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