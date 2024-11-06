6 ноября в 13:00 пройдет матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Янг Бойз» U-19.

Команды встречаются на стадионе «Медоу Парк» в английском городе Боремвуд.

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Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3), затем проиграл Аталанте U-19 (0:3), а в третьем туре нанес поражение Арсеналу U-19 (1:0).

Подопечные Алексея Белика имеют 6 очков из 9 и входят в топ-20 в турнирной таблице. Янг Бойз набрал 3 пункта после 3 туров.

Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.