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Юношеская лига УЕФА
Шахтер Донецк U19
06.11.2024 13:00 3 : 2
Янг Бойз U19
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06 ноября 2024, 16:13 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:37
1017
2

Шахтер – Янг Бойз – 3:2. Третья победа в юношеской лиге УЕФА. Обзор матча

Команда Белика идет в группе лидеров

06 ноября 2024, 16:13 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:37
1017
2
Шахтер – Янг Бойз – 3:2. Третья победа в юношеской лиге УЕФА. Обзор матча
ФК Шахтер

Шахтер U-19 в матче юношеской лиги УЕФА обыграл Янг Бойз U-19 со счетом 3:2 благодаря голам Цуканова, Костюка и Тютюнова.

Для команды Алексея Белика это третья победа в основном раунде турнира после успехов в матчах против Арсенала и Болоньи. С одним поражением от Аталанты Шахтер с 9 очками идет в группе лидеров.

В следующем туре команда сыграет с ПСВ.

Юношеская лига УЕФА. 4-й тур

«Шахтер» U-19 – «Янг Бойз» U-19 – 3:2
Голы: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Тсимба, 11 пенальти, Башмарин, 82 автогол

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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zelc006
Кротята усіх чпокають! Брутальна звіряча банда! 
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