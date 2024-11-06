Шахтер – Янг Бойз – 3:2. Третья победа в юношеской лиге УЕФА. Обзор матча
Команда Белика идет в группе лидеров
Шахтер U-19 в матче юношеской лиги УЕФА обыграл Янг Бойз U-19 со счетом 3:2 благодаря голам Цуканова, Костюка и Тютюнова.
Для команды Алексея Белика это третья победа в основном раунде турнира после успехов в матчах против Арсенала и Болоньи. С одним поражением от Аталанты Шахтер с 9 очками идет в группе лидеров.
В следующем туре команда сыграет с ПСВ.
Юношеская лига УЕФА. 4-й тур
«Шахтер» U-19 – «Янг Бойз» U-19 – 3:2
Голы: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Тсимба, 11 пенальти, Башмарин, 82 автогол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша»
Президент Украины рассчитывает на поддержку США