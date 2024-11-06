Остапенко и Киченок завершили выступление на Итоговом турнире

6 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латвийкой Аленой Остапенко встречались с американкой Николь Мелихар и австралийкой Эллен Перес во 3-м туре Зелёной группы Итогового турнира WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В итоге соперницы Киченок и Остапенко оказались сильнее. Первый сет дуэт Мелихар/Перес выиграл со счётом 6:1. Во втором Киченок и Остапенко боролись, но в конце концов проиграли 3:6.

В общей сложности спортсменки провели на корте час.

Напомним, что 2 ноября теннисистки Киченок и Остапенко уступили паре Синякова/Таунсенд (6:3, 3:6, 9:11), а 4 ноября проиграли паре Се и Мертенс (1:6, 3:6).

WTA 2024. 3-й тур, Зелёная группа. Саудовская Аравия

Киченок/Остапенко – Мелихар/Перес – 0:2 (1:6, 3:6)