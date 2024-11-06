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WTA
06 ноября 2024, 14:08 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:28
917
2

Остапенко и Киченок завершили выступление на Итоговом турнире

Украинка с латвийской напарницей проиграли во 3-м туре Зелёной группы

06 ноября 2024, 14:08 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:28
917
2
Остапенко и Киченок завершили выступление на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латвийкой Аленой Остапенко встречались с американкой Николь Мелихар и австралийкой Эллен Перес во 3-м туре Зелёной группы Итогового турнира WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В итоге соперницы Киченок и Остапенко оказались сильнее. Первый сет дуэт Мелихар/Перес выиграл со счётом 6:1. Во втором Киченок и Остапенко боролись, но в конце концов проиграли 3:6.

В общей сложности спортсменки провели на корте час.

Напомним, что 2 ноября теннисистки Киченок и Остапенко уступили паре Синякова/Таунсенд (6:3, 3:6, 9:11), а 4 ноября проиграли паре Се и Мертенс (1:6, 3:6).

WTA 2024. 3-й тур, Зелёная группа. Саудовская Аравия

Киченок/Остапенко – Мелихар/Перес – 0:2 (1:6, 3:6)

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Людмила Киченок Алена Остапенко Николь Мелихар Эллен Перес Итоговый турнир WTA
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Fdail
Ця ваша психологія - смертельна штука. Одна дитяча помилка,потім розібраний другий матч, а на третій дівчата вийшли з опущеними руками. А це вам перші сіяні, фіналістки АО,чемпіонки ЮСО.
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0
C.Пеклов
Дочекалася Люда,тепер може заміж вийти.Схоже думки про це заважали їй грати останнім часом.А що заважало Альоні? Мабуть,  думки про те, що вона одягне на весілля Люди?.
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-1
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