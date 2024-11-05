Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Завершен 12-й тур УПЛ, фиаско Киченок, заявка Реброва, проблемы Неймара
Другие новости
05 ноября 2024, 09:45 |
431
0

Завершен 12-й тур УПЛ, фиаско Киченок, заявка Реброва, проблемы Неймара

Главные новости за 4 ноября на Sport.ua

05 ноября 2024, 09:45 |
431
0
Завершен 12-й тур УПЛ, фиаско Киченок, заявка Реброва, проблемы Неймара
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 ноября.

1А. Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Черкасская команда проявила волю, не позволив луганчанам сохранить победный счет

1В. Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге
Команды обменялись голами и большим количеством мелких фолов

1C. Не в Кубке не забивают. Оболонь и Верес разошлись миром в Киеве
Команды так и не смогли завершить хотя бы одну из атак результативным ударом

2. Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
В уик-энд Динамо разгромило Ингулец, Шахтер одержал победу над Черноморцем

3A. Киченок и Остапенко разгромно проиграли второй матч на Итоговом турнире WTA
Людмила и Алена в двух сетах уступили тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс

3B. Паолини уступила Соболенко на Итоговом. Все решится в матче с Чжэн Циньвень
Жасмин проиграла Арине в двух сетах во 2-м туре Фиолетовой группы

3C. Чжэн Циньвень нанесла Рыбакиной второе поражение на Итоговом турнире WTA
Китаянка добыла первую победу на WTA Finals, обыграв Елену в трех сетах

3D. Обидчицы Киченок и Остапенко выиграли второй матч на Итоговом турнире WTA
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в двух сетах переиграли тандем Мелихар / Перес

4A. Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Матч состоится 6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене

4B. ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз
6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет поединок 4-го тура ЛЧ

5. Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео

6A. ФОТО. Это проклятие. Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения
Аль-Хиляль одолел Эстегляль со счетом 3:0 в Лиге чемпионов Азии, бразилец снова на травме

6B. Дебют Балотелли, неудача Фабрегаса. Дженоа без Малиновского обыграл Парму
Команда Комо уступила Эмполи, потерпев очередное поражение

6C. Фулхэм в матче-триллере вырвал победу в дерби. Украинец сыграл 6 минут
Состоялся заключительный матч 10-го тура АПЛ

7. Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Украинская команда проведет два матча в ноябре

8A. Полузащитник Манчестер Юнайтед получил вызов в юношескую сборную Украины
Закери Бауманн оформил украинский паспорт и готов играть за «сине-желтых»

8B. Украина натурализует игрока, который вызывался в сборную Португалии
Дани Роззувайло может получить вызов в сборную Украины U-19

9. Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Не исключено, что болельщиков мюнхенского гранда на поединке ЛЧ против «горняков» будет немного

10. Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Далеко не все, кто играл или играет с Лео, являются безоговорочными почитателями его таланта…

По теме:
Гол Довбика за Рому, Динамо отгрузило 5 мячей, Михавко снова забил в свои
Победа Шахтера, неудача Киченок, Забарный покорил Манчестер, Король Маршан
Аморим в МЮ, проблемы Довбика и Цыганкова, кураж юношей Шахтера и Динамо
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Футбол | 05 ноября 2024, 09:58 0
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?

Причина обращения – спорный эпизод в матче с «Александрией»

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05 ноября 2024, 02:27 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
Футбол | 05.11.2024, 03:26
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Футбол | 04.11.2024, 17:45
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Футбол | 04.11.2024, 12:14
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 12
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 4
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем