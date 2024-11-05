Завершен 12-й тур УПЛ, фиаско Киченок, заявка Реброва, проблемы Неймара

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 ноября.

1А. Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари

Черкасская команда проявила волю, не позволив луганчанам сохранить победный счет

1В. Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге

Команды обменялись голами и большим количеством мелких фолов

1C. Не в Кубке не забивают. Оболонь и Верес разошлись миром в Киеве

Команды так и не смогли завершить хотя бы одну из атак результативным ударом

2. Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3

В уик-энд Динамо разгромило Ингулец, Шахтер одержал победу над Черноморцем

3A. Киченок и Остапенко разгромно проиграли второй матч на Итоговом турнире WTA

Людмила и Алена в двух сетах уступили тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс

3B. Паолини уступила Соболенко на Итоговом. Все решится в матче с Чжэн Циньвень

Жасмин проиграла Арине в двух сетах во 2-м туре Фиолетовой группы

3C. Чжэн Циньвень нанесла Рыбакиной второе поражение на Итоговом турнире WTA

Китаянка добыла первую победу на WTA Finals, обыграв Елену в трех сетах

3D. Обидчицы Киченок и Остапенко выиграли второй матч на Итоговом турнире WTA

Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в двух сетах переиграли тандем Мелихар / Перес

4A. Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз

Матч состоится 6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене

4B. ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с Янг Бойз

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет поединок 4-го тура ЛЧ

5. Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров

Комитет арбитров УАФ обнародовал эксклюзивное видео

6A. ФОТО. Это проклятие. Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения

Аль-Хиляль одолел Эстегляль со счетом 3:0 в Лиге чемпионов Азии, бразилец снова на травме

6B. Дебют Балотелли, неудача Фабрегаса. Дженоа без Малиновского обыграл Парму

Команда Комо уступила Эмполи, потерпев очередное поражение

6C. Фулхэм в матче-триллере вырвал победу в дерби. Украинец сыграл 6 минут

Состоялся заключительный матч 10-го тура АПЛ

7. Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций

Украинская команда проведет два матча в ноябре

8A. Полузащитник Манчестер Юнайтед получил вызов в юношескую сборную Украины

Закери Бауманн оформил украинский паспорт и готов играть за «сине-желтых»

8B. Украина натурализует игрока, который вызывался в сборную Португалии

Дани Роззувайло может получить вызов в сборную Украины U-19

9. Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?

Не исключено, что болельщиков мюнхенского гранда на поединке ЛЧ против «горняков» будет немного

10. Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду

Далеко не все, кто играл или играет с Лео, являются безоговорочными почитателями его таланта…