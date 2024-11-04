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Молодежные турниры
04 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:03
1446
2

Полузащитник Манчестер Юнайтед получил вызов в юношескую сборную Украины

Закери Бауманн оформил украинский паспорт и готов играть за «сине-желтых»

04 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:03
1446
2
Полузащитник Манчестер Юнайтед получил вызов в юношескую сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Закери Бауманн

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Манчестер Юнайтед» 17-летний Закери Бауманн получил вызов в юношескую сборную Украины.

Бауманн поедет в расположение сборной Украины (игроки не старше 2006 года рождения) на первый этап квалификации на Евро U-19.

С помощью УАФ Захар в октябре оформил украинский паспорт и получил украинское футбольное гражданство, что позволит ему играть за сборную Украины.

В текущем сезоне Бауманн провел 9 поединков за юношеские команды «красных дьяволов», в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Первый раунд квалификации на Евро U-19 состоится с 13 по 19 ноября в Нидерландах. Среди соперников сборной Украины – хозяева нидерландцы и сверстники из Словении и Казахстана. Две лучшие команды выйдут в элит-раунд.

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Закери Бауманн инсайд Манчестер Юнайтед
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Віталій Ткачук
Між іншим, він непогано грає, точно не завадить.
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