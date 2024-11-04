Полузащитник Манчестер Юнайтед получил вызов в юношескую сборную Украины

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Манчестер Юнайтед» 17-летний Закери Бауманн получил вызов в юношескую сборную Украины.

Бауманн поедет в расположение сборной Украины (игроки не старше 2006 года рождения) на первый этап квалификации на Евро U-19.

С помощью УАФ Захар в октябре оформил украинский паспорт и получил украинское футбольное гражданство, что позволит ему играть за сборную Украины.

В текущем сезоне Бауманн провел 9 поединков за юношеские команды «красных дьяволов», в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Первый раунд квалификации на Евро U-19 состоится с 13 по 19 ноября в Нидерландах. Среди соперников сборной Украины – хозяева нидерландцы и сверстники из Словении и Казахстана. Две лучшие команды выйдут в элит-раунд.