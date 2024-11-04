Украина натурализует игрока, который вызывался в сборную Португалии

18-летний хавбек португальского клуба «Брага» Дани Роззувайло может получить украинское гражданство.

Роззувайло родился в Португалии и имеет гражданство этой страны. Однако родители Дани являются эмигрантами из Украины. По информации портала Футбол 24, УАФ уже начала процесс получения украинского паспорта для Роззувайло. Это может занять до шести месяцев. В кандидатуре Роззувайло лично заинтересован тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко.

Роззувайло вызывался в сборную Португалии U-15, но на поле так и не вышел.

Ранее стало известно, что хавбек «МЮ» будет вызван в сборную Украины U-19.