Не в Кубке не забивают. Оболонь и Верес разошлись миром в Киеве

Турнирная дистанция в чемпионате существенно продолжительнее кубковых соревнований, но иногда случается так, что в очень коротком отрезке сезона командам приходится встретиться в последовательных матчах в обоих этих турнирах. Эти случаи - редкость, но не эксклюзивное явление, о чем за последнюю неделю имели возможность узнать киевская «Оболонь» на ровенский «Верес».

Несколькими днями ранее мы смотрели за игрой команд Сергея Шищенко и Олега Шандрука на поле ровенского «Центрального» в Кубке, по итогам которой «красно-черные» только в овертайме сумели осилить соперников. Судя по тому, какой состав на ту игру выбрал тренерский штаб «пивоваров», акценты между турнирами они расставили красноречиво, поэтому о том поражении уже никто особо не думал сразу с того момента, как оно произошло. Потому что вылет из кубкового турнира - это одно, а вот кризис результатов в национальном первенстве - совсем другое, и исправить положение за один матч в последнем случае точно невозможно.

Именно поэтому «Оболонь» должна была цепляться за результат в этом матче. И делала она это так, как умеет едва ли не лучше всего в нашем чемпионате - в ожесточенной борьбе. Но и «Верес» в этом плане многим может составить достойную конкуренцию, поэтому иногда даже трудно было различить, что перед нами - футбол или один из видов единоборств. Арбитру Игорю Пасхалу это все довольно быстро надоело, поэтому он решительно раздал предупреждение и уменьшил страсти на поле.

Однако мы собрались посмотреть именно на футбольную часть баталии и это противостояние в итоге не соответствовало нашим желаниям. Банально не хватало остроты атакам обеих команд, и когда мы говорим, что удары Степанюка и Мрвалевича во вратаря Федоривского с левого края атаки еще на третьей минуте длительное время после своего исполнения оставались единственными угрозами, то можно понять, зрелище какого сорта разворачивалось перед нами.

«Оболонь» при этом угрожала воротам соперников до перерыва исключительно дальними ударами, тогда как во второй половине сконцентрировалась на подачах с флангов и, по меньшей мере, два раза была очень близка к успеху. Черненко сразу после возобновления игры пробил головой мимо левой стойки чужих ворот, тогда как ближе к финальному свистку Приймак немного компенсировал этот недостаток партнера, но сам попал в каркас ворот. Поэтому это все равно не забитый мяч, который очень был нужен команде Шищенко.

«Верес» при этом больше владел мячом во втором тайме, но только ради того, чтобы создать две неплохие возможности для Луана и Гайдучика, которые те в итоге так и не использовали. Было заметно, что на команду Шандрука кубковый матч из-за малой ротации имел больше влияния, однако защита «красно-черных» так и не посыпалась, поэтому и ничейный результат выглядел закономерным.

В следующие выходные киевская «Оболонь» проведет гостевой матч против черкасского ЛНЗ, а ривненский «Верес» дома будет играть против львовского «Руха».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Близниченко – 6,0, Бычек – 6,0, Витенчук – 6,0, Теслюк – б/о.

«Верес» (замены): Годя – 6,0, Гайдучик – 6,0, Дахновский – 6,0, Клец – 6,0, Нонго – б/о.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Оболонь» – «Верес» - 0:0

Предупреждение: Суханов, 6, Мединский, 90+3 – Шевченко, 5, Шарай, 64, Дахновский, 73, Куция, 90+1

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо (Близниченко, 32) – Курко (Витенчук, 65) – Груша, Слободян (Бычек, 65), Черненко, Мединский – Суханов (Теслюк, 81).

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция – Яго (Клец, 72), Кучеров – Луан (Нонго, 89), Шарай (Годя, 64) – Мрвалевич (Гайдучик, 65), Степанюк (Дахновский, 65).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 10 (3) – 11 (3)

Угловые: 4 – 1

Оффсайды: 0 – 1.

ОБОЛОНЬ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C