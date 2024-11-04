Сергей ШИЩЕНКО: «Ничейный результат - закономерен»

После матча «Оболонь» – «Верес» главный тренер пивоваров Сергей Шищенко остался разочарован ничейным результатом (0:0).

«Понимали важность этого матча. Чтобы не отпустить еще больше конкурентов, нам очень нужна была победа. Знали, как будет играть «Верес», ведь на прошлой неделе в кубковой игре наглядно увидели их сильные и слабые стороны. Хотели использовать их слабости.

Но качество наших действий в заключительной трети поля не позволило одержать победу. Поэтому считаю, что ничейный результат – закономерен.

Да, мы сознательно пожертвовали кубком ради этой игры, но я верю в своих игроков. У нас есть качественная молодежь, которая стремится развиваться. В кубке я дал возможность сыграть этим ребятам, и был доволен их самоотдачей и действиями на поле. Мы жертвовали кубком, потому что сегодняшняя игра была важнее.

Мы разочарованы этой ничьей. Есть проблемы, и мы стремимся их решать», – поделился мыслями Шищенко после матча.