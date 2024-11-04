Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Ничейный результат - закономерен»
Премьер-лига
Оболонь
04.11.2024 13:00 – FT 0 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 18:39 | Обновлено 04 ноября 2024, 18:41
181
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Ничейный результат - закономерен»

В матче 12-го тура УПЛ «Оболонь» и «Верес» разошлись миром

04 ноября 2024, 18:39 | Обновлено 04 ноября 2024, 18:41
181
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Ничейный результат - закономерен»
НК Верес. Сергей Шищенко

После матча «Оболонь» – «Верес» главный тренер пивоваров Сергей Шищенко остался разочарован ничейным результатом (0:0).

«Понимали важность этого матча. Чтобы не отпустить еще больше конкурентов, нам очень нужна была победа. Знали, как будет играть «Верес», ведь на прошлой неделе в кубковой игре наглядно увидели их сильные и слабые стороны. Хотели использовать их слабости.

Но качество наших действий в заключительной трети поля не позволило одержать победу. Поэтому считаю, что ничейный результат – закономерен.

Да, мы сознательно пожертвовали кубком ради этой игры, но я верю в своих игроков. У нас есть качественная молодежь, которая стремится развиваться. В кубке я дал возможность сыграть этим ребятам, и был доволен их самоотдачей и действиями на поле. Мы жертвовали кубком, потому что сегодняшняя игра была важнее.

Мы разочарованы этой ничьей. Есть проблемы, и мы стремимся их решать», – поделился мыслями Шищенко после матча.

По теме:
Ярослав КАРАБИН: «Хорошо, что смог забить гол»
ПОНОМАРЕВ: «После пропущенного гола мы заиграли в хороший футбол»
Кривбасс – Рух – 1:1. Львовская команда не выигрывает с августа. Обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Оболонь Киев Оболонь - Верес Сергей Шищенко
Олександр Сільченко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Футбол | 04 ноября 2024, 17:45 17
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?

Не исключено, что болельщиков мюнхенского гранда на поединке ЛЧ против «горняков» будет немного

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Бокс | 04 ноября 2024, 07:13 2
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»

Британец считает, что против такого боксера стоит держать дистанцию

Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Футбол | 03.11.2024, 22:21
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Олег ШАНДРУК: «Результатом и качеством игры – недоволен»
Футбол | 04.11.2024, 17:19
Олег ШАНДРУК: «Результатом и качеством игры – недоволен»
Олег ШАНДРУК: «Результатом и качеством игры – недоволен»
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.11.2024, 07:47
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 9
Футбол
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 11
Футбол
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем