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Премьер-лига
Оболонь
04.11.2024 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 03:11 |
12
0

Оболонь – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2024, 03:11 |
12
0
Оболонь – Верес. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В понедельник, 4-го листопада, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Когда команды встречаются дважды за фактически одну неделю, то между ними уже нет секретов. Впрочем, как и в турнирной таблице, где у подопечных Олега Шандрука уже более чем в два раза больше очков, чем у коллектива Сергея Шищенка, и при этом семь баллов «Верес» набрал за предыдущие пять туров, ни разу не проиграв. В Кубке «красно-черные» одолели «пивоваров» в овертайме (2:1), поэтому свежести в ногах у игроков обеих команд искать не приходится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
4 ноября 2024 -
13:00
Верес
Победа Оболони 2.81 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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