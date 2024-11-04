В понедельник, 4-го листопада, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Когда команды встречаются дважды за фактически одну неделю, то между ними уже нет секретов. Впрочем, как и в турнирной таблице, где у подопечных Олега Шандрука уже более чем в два раза больше очков, чем у коллектива Сергея Шищенка, и при этом семь баллов «Верес» набрал за предыдущие пять туров, ни разу не проиграв. В Кубке «красно-черные» одолели «пивоваров» в овертайме (2:1), поэтому свежести в ногах у игроков обеих команд искать не приходится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.