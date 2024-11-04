Оболонь – Верес – 0:0. На гол не наиграли. Видеообзор матча
4 ноября команды встретились в 12-м туре УПЛ.
4 ноября в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги киевская «Оболонь» принимала на своем поле «Верес».
Посреди недели эти команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины, и тогда за 90 минут оба коллектива не смогли отличиться. Лишь в овертайме игроки «Вереса» смогли выйти вперед.
Что касается матча чемпионата, то в этот раз командам снова не удалось забить за 90 минут. В первом тайме хозяева поля создали несколько моментов, но это были преимущественно удары из-за пределов штрафной площади.
Подопечные Олега Шандрука также имели несколько моментов во втором тайме, но все завершилось нулями на табло.
Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.
«Оболонь» – «Верес» – 0:0
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