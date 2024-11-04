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  4. Оболонь – Верес – 0:0. На гол не наиграли. Видеообзор матча
Премьер-лига
Оболонь
04.11.2024 13:00 – FT 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 16:50 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:41
118
0

Оболонь – Верес – 0:0. На гол не наиграли. Видеообзор матча

4 ноября команды встретились в 12-м туре УПЛ.

04 ноября 2024, 16:50 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:41
118
0
Оболонь – Верес – 0:0. На гол не наиграли. Видеообзор матча
ФК Оболонь

4 ноября в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги киевская «Оболонь» принимала на своем поле «Верес».

Посреди недели эти команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины, и тогда за 90 минут оба коллектива не смогли отличиться. Лишь в овертайме игроки «Вереса» смогли выйти вперед.

Что касается матча чемпионата, то в этот раз командам снова не удалось забить за 90 минут. В первом тайме хозяева поля создали несколько моментов, но это были преимущественно удары из-за пределов штрафной площади.

Подопечные Олега Шандрука также имели несколько моментов во втором тайме, но все завершилось нулями на табло.

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

«Оболонь» – «Верес» – 0:0

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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