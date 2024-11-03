Оболонь – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В понедельник, 4 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь», начало – в 15:30.

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Оболонь

Недавно команды встречались в Кубке Украины. У киевской команды были все шансы пройти дальше, поскольку забила первой (Олег Слободян реализовал пенальти). Однако из-за бессмысленного удаления Павла Лукянчука (заработал вторую желтую карточку, долго вбрасывая аут) осталась в меньшинстве и в конце концов проиграла, пропустив в дополнительное время.

Более того, к вылету добавилась еще и потеря сил, поскольку кубковый матч продлился 120 минут.

В чемпионате команда идет на предпоследнем месте. Ниже находится только «Ингулец». Именно над петровской командой была одержана единственная победа «пивоваров» в чемпионате. Если бы не она, то последней была бы именно«"Оболонь», поскольку у команды неприлично много поражений (восемь в 11 матчах) и только две ничьи, а разница мячей – 5:26. Защита киевлян однозначно самая плохая в чемпионате, а нападение – только немного лучше коллег из «Левого берега», которые забили на гол меньше.

У команды есть характер и большое желание играть, а вот мастерства не слишком хватает. Коллектив является явным подтверждением неправоты некоторых любителей футбола, считающих, что на одном характере можно находиться в лидирующей группе.

Верес

По «Верес» в вышеупомянутой кубковой игре забивали Степанюк и Луан. Конечно, на Кубок команда тоже потратила много сил, но об этом в клубе вспомнят разве что в случае неудачи с «пивоварами» в чемпионате.

Подопечные Олега Шандрука находятся в чемпионате на 11 месте, имея 11 очков и забив 12 голов, а всего в этих матчах имеют две победы, пять ничьих и четыре поражения.

Дебютировал за «Верес» в Кубке камерунец Нонго, интересно будет посмотреть, снова ли он выйдет на поле.

Также в предыдущем туре команда вышла на поле в интересных футболках с надписью по-английски «Сделаем россию снова маленькой».

Кроме того, 1 ноября клуб получил от Верховного суда Украины уведомление о, как сообщает официальный сайт клуба, «отказе в открытии производства по делу об обжаловании некоторыми акционерами процедуры финансового оздоровления народного клуба «Верес»..

Статистика встреч

Между собой команды провели восемь матчей. «Оболонь» ни разу не выигрывала, а вот «Верес» это сделал пять раз. Три матча закончились вничью. Разница мячей – 2:10.и

Ориентировочные составы

«Оболонь»: Рыбка – Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк – Витенчук, Мороз – Мединский, Черненко, Близниченко – Суханов

«Верес»: Когут – Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Яго, Клец – Луан, Степанюк, Шарай – Гайдучик

Прогноз на противостояние

Когда-то же должна выиграть «Оболонь» в чемпионате снова. Почему бы это не сделать в этот раз, взяв реванш за Кубок? Рискнем спрогнозировать именно викторию столичной команды.