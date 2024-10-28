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28 октября 2024, 21:37 | Обновлено 28 октября 2024, 22:35
873
2

РОДРИ: «Золотой мяч? Ничего не знаю, посмотрим, что будет сегодня вечером»

Церемония вручения ЗМ состоится 28 октября в Париже

28 октября 2024, 21:37 | Обновлено 28 октября 2024, 22:35
873
2
РОДРИ: «Золотой мяч? Ничего не знаю, посмотрим, что будет сегодня вечером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Родри, который восстанавливается от травмы и досрочно завершил сезон 2024/25, прибыл в Париж. Хавбек коротко прокомментировал предстоящие результаты:

«Я ничего не знаю, посмотрим, что будет сегодня вечером. Я счастлив быть здесь, даже если мне приходится следовать рекомендациям врачей, поэтому я на костылях.

У меня были два выдающихся года, когда я выиграл Лигу чемпионов и Евро. Я достиг своей мечты. Я спокоен. Конечно, у меня много ожиданий, но пока я собираюсь насладиться вечером»

Считалось, что ЗМ-2024 заберет бразилец из Реала Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит именно Родри.

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Родри Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
ага, Вінні і Холанд не приїхали, а цей незнаючий на милицях пришкутильгав Але мабуть заслужив результатами і в збірній, і в клубі.
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adidas777
Футболіст не поганий, актор нікудишній 
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