РОДРИ: «Золотой мяч? Ничего не знаю, посмотрим, что будет сегодня вечером»

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Родри, который восстанавливается от травмы и досрочно завершил сезон 2024/25, прибыл в Париж. Хавбек коротко прокомментировал предстоящие результаты:

«Я ничего не знаю, посмотрим, что будет сегодня вечером. Я счастлив быть здесь, даже если мне приходится следовать рекомендациям врачей, поэтому я на костылях.

У меня были два выдающихся года, когда я выиграл Лигу чемпионов и Евро. Я достиг своей мечты. Я спокоен. Конечно, у меня много ожиданий, но пока я собираюсь насладиться вечером»

Считалось, что ЗМ-2024 заберет бразилец из Реала Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит именно Родри.

Rodri has arrived: “I don’t know anything, let’s see what happens tonight”.🤵🏼‍♂️✨ pic.twitter.com/RGjIUQPoWS