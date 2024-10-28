​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Считалось, что ЗМ-2024 заберет бразилец из Реала Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит испанский полузащитник Манчестер Сити Родри. Из-за этого представители королевского клуба отменили поездку в Париж.

Родри, который восстанавливается от травмы и досрочно завершил сезон 2024/25, прибыл в Париж. Испанец передвигается с помощью костылей.

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ВИДЕО. Главный фаворит на Золотой мяч 2024 приехал в Париж на костылях