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28 октября 2024, 21:25 | Обновлено 28 октября 2024, 22:30
3953
0

ВИДЕО. Главный фаворит на Золотой мяч 2024 приехал в Париж на костылях

Родри уже в театре Шатле, сообщается, что он заберет главную индивидуальную награду

28 октября 2024, 21:25 | Обновлено 28 октября 2024, 22:30
3953
0
ВИДЕО. Главный фаворит на Золотой мяч 2024 приехал в Париж на костылях
Getty Images/Global Images Ukraine

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Считалось, что ЗМ-2024 заберет бразилец из Реала Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит испанский полузащитник Манчестер Сити Родри. Из-за этого представители королевского клуба отменили поездку в Париж.

Родри, который восстанавливается от травмы и досрочно завершил сезон 2024/25, прибыл в Париж. Испанец передвигается с помощью костылей.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии. Также на нашем сайте можно следить за результатами распределения мест в LIVE-режиме!

ВИДЕО. Главный фаворит на Золотой мяч 2024 приехал в Париж на костылях

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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