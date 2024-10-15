Украинское Классико. Все билеты на матч между Динамо и Шахтеров проданы

В воскресенье, 27 октября, в 18:00 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится матч 11-го тура УПЛ.

Состоится классическое противостояние украинского футбола: Динамо сыграет против донецкого Шахтера.

Все билеты на игру реализованы, сообщает пресс-служба киевского клуба.

В Динамо ждут поддержки болельщиков на клубном стадионе в противостоянии с принципиальным соперником.