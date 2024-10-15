Украина. Премьер лига15 октября 2024, 06:39 | Обновлено 15 октября 2024, 06:43
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Украинское Классико. Все билеты на матч между Динамо и Шахтеров проданы
Матч пройдет на стадионе Динамо 27 октября в 18:00
15 октября 2024, 06:39 | Обновлено 15 октября 2024, 06:43
514
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В воскресенье, 27 октября, в 18:00 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится матч 11-го тура УПЛ.
Состоится классическое противостояние украинского футбола: Динамо сыграет против донецкого Шахтера.
Все билеты на игру реализованы, сообщает пресс-служба киевского клуба.
В Динамо ждут поддержки болельщиков на клубном стадионе в противостоянии с принципиальным соперником.
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