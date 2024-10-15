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Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 06:39 | Обновлено 15 октября 2024, 06:43
514
0

Украинское Классико. Все билеты на матч между Динамо и Шахтеров проданы

Матч пройдет на стадионе Динамо 27 октября в 18:00

15 октября 2024, 06:39 | Обновлено 15 октября 2024, 06:43
514
0
Украинское Классико. Все билеты на матч между Динамо и Шахтеров проданы
ФК Динамо

В воскресенье, 27 октября, в 18:00 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится матч 11-го тура УПЛ.

Состоится классическое противостояние украинского футбола: Динамо сыграет против донецкого Шахтера.

Все билеты на игру реализованы, сообщает пресс-служба киевского клуба.

В Динамо ждут поддержки болельщиков на клубном стадионе в противостоянии с принципиальным соперником.

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Динамо Киев билеты чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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