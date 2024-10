САУТГЕЙТ: «Я буду тренировать, но не в следующем году»

54-летний экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опроверг слухи, которые связывают его с работой в «Манчестер Юнайтед». Специалист сообщил, что ему нужно еще время на отдых.

«Я 11 лет отдал себя сборной Англии, и у меня есть опыт. Я знаю, что буду тренировать, но не в следующем году. Мне нужно еще время, чтобы принимать правильные решения», - цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

Саутгейт начал работать с молодежной сборной Англии еще в 2013 году, а в 2016-м стал главным тренером основной команды. Дважды становился вице-чемпионом Европы - в 2020 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что Гарет является одним из кандидатов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», если Эрика тен Хага все же уволят.

