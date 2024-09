Арне Слот поделился своими впечатлениями от звездного форварда Ливерпуля

21 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом» (3:0). Главный тренер победителей Арне Слот прокомментировал игру уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса:

«Надеемся, что мы добавим ему голы в игру, это то, что нужно от нападающего… но сегодня он отыграл на хорошем уровне.

У нас много хороших игроков, большая конкуренция, и пока они продолжают играть на хорошем уровне, это очень хорошо для меня».

В матче против «Борнмута» Нуньес отличился забитым голом на 37-й минуте. После чего отправился на замену на 72-й минуте встречи.

Уругвайский форвард перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за 85 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего форварда в 70 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Нуньес провел за «Ливерпуль» в АПЛ 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

