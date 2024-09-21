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Англия
21 сентября 2024, 21:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:46
363
1

Арне Слот поделился своими впечатлениями от звездного форварда Ливерпуля

Коуч мерсисайдцев – о Дарвине Нуньесе

21 сентября 2024, 21:41 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:46
363
1
Арне Слот поделился своими впечатлениями от звездного форварда Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

21 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом» (3:0). Главный тренер победителей Арне Слот прокомментировал игру уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса:

«Надеемся, что мы добавим ему голы в игру, это то, что нужно от нападающего… но сегодня он отыграл на хорошем уровне.

У нас много хороших игроков, большая конкуренция, и пока они продолжают играть на хорошем уровне, это очень хорошо для меня».

В матче против «Борнмута» Нуньес отличился забитым голом на 37-й минуте. После чего отправился на замену на 72-й минуте встречи.

Уругвайский форвард перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за 85 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего форварда в 70 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Нуньес провел за «Ливерпуль» в АПЛ 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

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Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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Olex
Сподіваюсь, що Мо Саллах все ж таки залишиться, хоча шансів небагато, бо все ж таки із всієї ланки атаки справжня зірка у Reds лише одна. 
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