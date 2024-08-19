Рубка Синнер vs Зверев, мегакамбек шоумена. Известны финалисты в Цинциннати
Янник вырвал победу у Александра, Фрэнсис Тиафо отыграл матчболы и закрыл Хольгера Руне
В ночь на 19 августа состоялись полуфинальные матчи хардового турнира АТР 1000 в Цинциннати (США).
Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер в напряженных трех сетах одолел 3-го сеяного Александра Зверева (Германия, ATP 4) за 3 часа и 6 минут.
Во втором полуфинальном противостоянии один из главных шоуменов ATP-Тура Фрэнсис Тиафо совершил крутой камбек против Хольгера Руне.
Американец проигрывал в решающей партии 2:5, Хольгер не сумел подать на матч, а затем и не реализовал 2 матчбола на приеме в 10-м гейме. Фрэнсис закрыл за собой поединок на тай-брейке.
Синнер проведет 19-й финальный матч в карьере и 5-й на Мастерсе. Для Тиафо это будет первый финал на тысячнике и 9-й финал на уровне Тура. Встреча Янника и Фрэнсиса запланирована 20 августа в 01:00 по Киеву.
АТР 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Александр Зверев [3] – 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4)
Фрэнсис Тиафо – Хольгер Руне [15] – 4:6, 6:1, 7:6 (7:3)
Видеообзор матча Янник Синнер – Александр Зверев
Видеообзор матча Фрэнсис Тиафо – Хольгер Руне
Who is going to lift the trophy? 🏆 @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/cYKyEK6La6— ATP Tour (@atptour) August 19, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Китайский боксер считает, что украинец снова победит
Энцо Мареска начал сезон с поражения на своем поле