Рубка Синнер vs Зверев, мегакамбек шоумена. Известны финалисты в Цинциннати

В ночь на 19 августа состоялись полуфинальные матчи хардового турнира АТР 1000 в Цинциннати (США).

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер в напряженных трех сетах одолел 3-го сеяного Александра Зверева (Германия, ATP 4) за 3 часа и 6 минут.

Во втором полуфинальном противостоянии один из главных шоуменов ATP-Тура Фрэнсис Тиафо совершил крутой камбек против Хольгера Руне.

Американец проигрывал в решающей партии 2:5, Хольгер не сумел подать на матч, а затем и не реализовал 2 матчбола на приеме в 10-м гейме. Фрэнсис закрыл за собой поединок на тай-брейке.

Синнер проведет 19-й финальный матч в карьере и 5-й на Мастерсе. Для Тиафо это будет первый финал на тысячнике и 9-й финал на уровне Тура. Встреча Янника и Фрэнсиса запланирована 20 августа в 01:00 по Киеву.

АТР 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Александр Зверев [3] – 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4)

Фрэнсис Тиафо – Хольгер Руне [15] – 4:6, 6:1, 7:6 (7:3)

Видеообзор матча Янник Синнер – Александр Зверев

Видеообзор матча Фрэнсис Тиафо – Хольгер Руне

