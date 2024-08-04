Ман Сити – Челси – 3:0. Хет-трик Холанда, Мудрик отбегал тайм. Видео голов
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4 августа состоялся товарищеский матч между командами Манчестер Сити и Челси.
Поединок прошел на стадионе Огайо в Коламбусе. Игра завершилась победой горожан со счетом 4:2.
Хет-трик в составе подопечных Жузепа Гвардиолы оформил Эрлинг Холанд. Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик провел на поле первый тайм, после чего был заменен на Нони Мадуэке.
Товарищеский матч. 4 августа, Коламбус
Манчестер Сити – Челси – 4:2
Голы: Холанд, 4 (пен.), 5, 56, Бобб, 55 – Стерлинг, 59, Мадуэке, 89
Видеообзор матча:
События матча
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