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Товарищеские матчи
Манчестер Сити
04.08.2024 00:30 – FT 4 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 августа 2024, 17:03 |
340
2

Ман Сити – Челси – 3:0. Хет-трик Холанда, Мудрик отбегал тайм. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в США

04 августа 2024, 17:03 |
340
2
Ман Сити – Челси – 3:0. Хет-трик Холанда, Мудрик отбегал тайм. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

4 августа состоялся товарищеский матч между командами Манчестер Сити и Челси.

Поединок прошел на стадионе Огайо в Коламбусе. Игра завершилась победой горожан со счетом 4:2.

Хет-трик в составе подопечных Жузепа Гвардиолы оформил Эрлинг Холанд. Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик провел на поле первый тайм, после чего был заменен на Нони Мадуэке.

Товарищеский матч. 4 августа, Коламбус

Манчестер Сити – Челси – 4:2

Голы: Холанд, 4 (пен.), 5, 56, Бобб, 55 – Стерлинг, 59, Мадуэке, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Манчестер Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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zhyr
Мудрик "відбігав" тайм))))
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+2
Vitalii_Mykolaiv
Мудрик непоганий тайм провів. Був активний, не випадав з гри.
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0
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