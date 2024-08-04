Заря – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1 тура УПЛ начнется 4 августа в 18:00
В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1 тура нового сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.
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Игру будет судить Михаил Райда, который представляет Закарпатскую область.
Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, он доступен на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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