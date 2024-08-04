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Премьер-лига
Заря
04.08.2024 18:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 08:01 |
43
0

Заря – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1 тура УПЛ начнется 4 августа в 18:00

04 августа 2024, 08:01 |
43
0
Заря – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря Луганск

В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1 тура нового сезона Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Михаил Райда, который представляет Закарпатскую область.

Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, он доступен на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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