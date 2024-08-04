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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 17:50 | Обновлено 04 августа 2024, 18:33
105
0

Стали известны составы Зари и Ингульца на матч 1-го тура УПЛ

Команды встретятся в Киеве на стадионе Динамо им Лобановского

04 августа 2024, 17:50 | Обновлено 04 августа 2024, 18:33
105
0
Стали известны составы Зари и Ингульца на матч 1-го тура УПЛ
ФК Заря

4 августа в 18:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Ингулец» Петрово.

Команды встретятся в Киеве на стадионе Динамо им Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Михаил Райда из Закарпатской области.

Стали известны составы Зари и Ингульца на матч 1-го тура УПЛ

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Заря - Ингулец стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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