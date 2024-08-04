Украина. Премьер лига04 августа 2024, 17:50 | Обновлено 04 августа 2024, 18:33
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Стали известны составы Зари и Ингульца на матч 1-го тура УПЛ
Команды встретятся в Киеве на стадионе Динамо им Лобановского
04 августа 2024, 17:50 | Обновлено 04 августа 2024, 18:33
105
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4 августа в 18:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Ингулец» Петрово.
Команды встретятся в Киеве на стадионе Динамо им Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет главный судья Михаил Райда из Закарпатской области.
Стали известны составы Зари и Ингульца на матч 1-го тура УПЛ
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