4 августа в 18:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Ингулец» Петрово.

Команды встретятся в Киеве на стадионе Динамо им Лобановского.

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Обслуживать матч будет главный судья Михаил Райда из Закарпатской области.

Стали известны составы Зари и Ингульца на матч 1-го тура УПЛ