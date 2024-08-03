Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
«Бавария» рассчитывает подписать украинца уже в ближайшее время
27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко летом может покинуть лондонский клуб.
По информации Daily Cannon, мюнхенская «Бавария» не потеряла интерес к Зинченко и нацелена купить украинца уже этим летом. Руководство мюнхенцев удовлетворяет игровой стиль Зинченко, украинец должен заменить Альфонсо Дэвиса, который перейдет в «Реал». Руководство «Арсенала» определило, что клуб готов продать украинца. «Канониры» рассчитывают получить 45 миллионов евро.
В прошлом сезоне Зинченко провел за «Арсенал» во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Африканская сборная будет бороться за медали
Украина занимает 40-е место, имея в активе одно серебро и одну бронзу
Дивні трансфери (той же Кейн за шалені гроші), дивні призначення (Компані, який фактично провалився в АПЛ та вилетів), дивна поведінка менеджменту.
Сучасна Баварія в кризі. Влада та менеджмент клубу - шкідники.