Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко летом может покинуть лондонский клуб.

По информации Daily Cannon, мюнхенская «Бавария» не потеряла интерес к Зинченко и нацелена купить украинца уже этим летом. Руководство мюнхенцев удовлетворяет игровой стиль Зинченко, украинец должен заменить Альфонсо Дэвиса, который перейдет в «Реал». Руководство «Арсенала» определило, что клуб готов продать украинца. «Канониры» рассчитывают получить 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Зинченко провел за «Арсенал» во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.