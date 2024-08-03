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  4. Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
Англия
03 августа 2024, 11:18 |
3003
7

Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение

«Бавария» рассчитывает подписать украинца уже в ближайшее время

03 августа 2024, 11:18 |
3003
7
Топ-клуб нацелился на трансфер Зинченко этим летом. Арсенал принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко летом может покинуть лондонский клуб.

По информации Daily Cannon, мюнхенская «Бавария» не потеряла интерес к Зинченко и нацелена купить украинца уже этим летом. Руководство мюнхенцев удовлетворяет игровой стиль Зинченко, украинец должен заменить Альфонсо Дэвиса, который перейдет в «Реал». Руководство «Арсенала» определило, что клуб готов продать украинца. «Канониры» рассчитывают получить 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Зинченко провел за «Арсенал» во всех турнирах 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее Зинченко попал в рейтинг наибольших разочарований сезона в АПЛ.

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трансферы Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: Daily Cannon
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Умник
Рафа герейро ж есть
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0
LexХХХ
Слабкуватий він для Баварії...
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0
Keen Vision
Sport.ua знаходить люті качки на якихось помийках, про які ніхто ніколи не чув.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
bzzzzzz
для замены Девиса - смешно. Для лавки может и не плох.
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-1
Nick.Grabowski
Баварія зараз керується якимись "наркоманами".
Дивні трансфери (той же Кейн за шалені гроші), дивні призначення (Компані, який фактично провалився в АПЛ та вилетів), дивна поведінка менеджменту. 
Сучасна Баварія в кризі. Влада та менеджмент клубу - шкідники.  
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-1
Микола Захарченко
45 мільйонів євро - це м'яко кажучи забагато за такого захисника , як Саня Зінченко. Можливо зійдуться десь на 30 - 35 .
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-1
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