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Испания
04 августа 2024, 16:40 | Обновлено 04 августа 2024, 16:53
704
0

Бывший футболист Барселоны хочет купить один из своих экс-клубов

Мартин Брэйтуэйт рассматривает возможность приобретения «Эспаньола»

04 августа 2024, 16:40 | Обновлено 04 августа 2024, 16:53
704
0
Бывший футболист Барселоны хочет купить один из своих экс-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Брейтуэйт

Экс-нападающий «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт рассматривает возможность приобретения своего бывшего клуба.

Бывший нападающий «Барселоны» недавно покинул «Эспаньол» и готовится к переходу в бразильский «Гремио». Однако Брэйтуэйт не оставляет мысль о покупке своего бывшего клуба.

У датского футболиста есть опыт в различных бизнес-проектах. Он владеет компанией, специализирующейся на недвижимости в Соединенных Штатах, управляет рестораном в каталонском городке Гава и имеет собственную линию одежды.

Отношения Брейтуэйта с нынешним руководством «Эспаньола» складывались непросто. В прошлом году клуб отказался отпустить игрока, когда тот хотел перейти в другую команду Ла Лиги. Мартин стремился сохранить шансы на участие в Евро-2024, понимая, что из клуба второго дивизиона его вряд ли вызовут в национальную сборную.

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Мартин Брейтуэйт Эспаньол Ла Лига
Алексей Тиньков Источник: Marca
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