Бывший футболист Барселоны хочет купить один из своих экс-клубов

Экс-нападающий «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт рассматривает возможность приобретения своего бывшего клуба.

Бывший нападающий «Барселоны» недавно покинул «Эспаньол» и готовится к переходу в бразильский «Гремио». Однако Брэйтуэйт не оставляет мысль о покупке своего бывшего клуба.

У датского футболиста есть опыт в различных бизнес-проектах. Он владеет компанией, специализирующейся на недвижимости в Соединенных Штатах, управляет рестораном в каталонском городке Гава и имеет собственную линию одежды.

Отношения Брейтуэйта с нынешним руководством «Эспаньола» складывались непросто. В прошлом году клуб отказался отпустить игрока, когда тот хотел перейти в другую команду Ла Лиги. Мартин стремился сохранить шансы на участие в Евро-2024, понимая, что из клуба второго дивизиона его вряд ли вызовут в национальную сборную.