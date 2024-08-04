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Товарищеские матчи
Монако
04.08.2024 12:00 – FT 1 : 2
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 августа 2024, 15:53 | Обновлено 04 августа 2024, 15:58
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Дженоа минимально обыграл Монако в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч команд из чемпионатов Италии и Франции

04 августа 2024, 15:53 | Обновлено 04 августа 2024, 15:58
99
0
Дженоа минимально обыграл Монако в товарищеском матче

Итальянский «Дженоа» с минимальной разницей обыграл «Монако» из чемпионата Франции в товарищеском матче, который проходил на поле «CMB Training Centre» в Монако.

Генуэзцы открыли счет в середине первого тайма – забил Хуниор Мессиас. А в середине второго тайма Аарон Мартин удвоил преимущество итальянской команды. Монегаски смогли отыграть только один гол – в компенсированное время второго тайма забил Жорж Иленикена.

Товарищеский матч

Монако – Дженоа – 1:2
Голы: Мессиас, 16, Мартин, 59 – Иленикена, 90+2.

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Монако Дженоа товарищеские матчи
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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