Дженоа минимально обыграл Монако в товарищеском матче

Итальянский «Дженоа» с минимальной разницей обыграл «Монако» из чемпионата Франции в товарищеском матче, который проходил на поле «CMB Training Centre» в Монако.

Генуэзцы открыли счет в середине первого тайма – забил Хуниор Мессиас. А в середине второго тайма Аарон Мартин удвоил преимущество итальянской команды. Монегаски смогли отыграть только один гол – в компенсированное время второго тайма забил Жорж Иленикена.

Товарищеский матч

Монако – Дженоа – 1:2

Голы: Мессиас, 16, Мартин, 59 – Иленикена, 90+2.