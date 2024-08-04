Дженоа минимально обыграл Монако в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч команд из чемпионатов Италии и Франции
Итальянский «Дженоа» с минимальной разницей обыграл «Монако» из чемпионата Франции в товарищеском матче, который проходил на поле «CMB Training Centre» в Монако.
Генуэзцы открыли счет в середине первого тайма – забил Хуниор Мессиас. А в середине второго тайма Аарон Мартин удвоил преимущество итальянской команды. Монегаски смогли отыграть только один гол – в компенсированное время второго тайма забил Жорж Иленикена.
Товарищеский матч
Монако – Дженоа – 1:2
Голы: Мессиас, 16, Мартин, 59 – Иленикена, 90+2.
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