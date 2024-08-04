Наполи - Жирона - 0:2. Видео голов и обзор матча

Состоялся товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Наполи» и испанский «Жирона». Игра закончилась победой клуба Виктора Цыганкова со счетом 2:0.

Виктор Цыганков участия в матче не принимал, поскольку залечивает повреждение. Другой украинец, еще недавно выступавший за «Жирону», Артем Довбик, напомним, перешел в римскую «Рому» и уже успел дебютировать за нее в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (1:1).

Наполи – Жирона – 0:2

Голы: ван де Бек, 23, Вилья, 83