Италия04 августа 2024, 13:59 | Обновлено 04 августа 2024, 14:02
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Наполи - Жирона - 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 августа 2024, 13:59 | Обновлено 04 августа 2024, 14:02
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Состоялся товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Наполи» и испанский «Жирона». Игра закончилась победой клуба Виктора Цыганкова со счетом 2:0.
Виктор Цыганков участия в матче не принимал, поскольку залечивает повреждение. Другой украинец, еще недавно выступавший за «Жирону», Артем Довбик, напомним, перешел в римскую «Рому» и уже успел дебютировать за нее в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (1:1).
Наполи – Жирона – 0:2
Голы: ван де Бек, 23, Вилья, 83
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