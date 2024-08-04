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Италия
04 августа 2024, 13:59 | Обновлено 04 августа 2024, 14:02
119
0

Наполи - Жирона - 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 августа 2024, 13:59 | Обновлено 04 августа 2024, 14:02
119
0
Наполи - Жирона - 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Наполи» и испанский «Жирона». Игра закончилась победой клуба Виктора Цыганкова со счетом 2:0.

Виктор Цыганков участия в матче не принимал, поскольку залечивает повреждение. Другой украинец, еще недавно выступавший за «Жирону», Артем Довбик, напомним, перешел в римскую «Рому» и уже успел дебютировать за нее в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (1:1).

Наполи – Жирона – 0:2

Голы: ван де Бек, 23, Вилья, 83

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товарищеские матчи Наполи Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Донни ван де Бек
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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