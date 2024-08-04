С чистого листа, или Почему Довбик перешел в Рому

Начну, пожалуй, с самого главного. Артем Довбик мог остаться в «Жироне» только в самом крайнем случае. Это в том, если бы он с младых ногтей неистово и фанатично топил именно за этот каталонский коллектив, и никакие другие варианты включительно с мадридами и барселонами его бы априори не интересовали.

И если бы сама «Жирона» настолько мощно во всех отношениях себя чувствовала, чтобы удержать в своих рядах одного из лучших своих игроков. Не знаю, к сожалению, или к счастью, но не сработало ни одно из этих вышеупомянутых обязательных условий. Довбик не считает «Жирону» последним и единственным убежищем в своей карьере, «Жирона» не считает, что нужно во что бы то ни стало удерживать футболиста, которого можно и, что еще важнее, нужно продать. Продать именно сейчас. Пока на него есть спрос.

А спрос на лучшего бомбардира Примеры минувшего сезона таки есть. Даже несмотря на то, что Евро-2024 в составе сборной Украины Артем провалил. Впрочем, как и вся сборная Украины. Однако этот факт как-то прошел мимо потенциальных «покупателей». Им запомнилось, как раз, не последнее. А предпоследнее.

Все это я к тому, что именно сейчас, то бишь в летнее межсезонье-2024, идеальный момент для Артема Довбика, чтобы поменять свою клубную прописку.

Не нужно даже рисковать, чтобы предположить, что в случае, если бы украинец решил остаться в составе «красно-белых», он бы наверняка уже так не блистал. Не блистала бы в целом и его команда, потерявшая в серебре, которой теперь предстоит воевать на два фронта. Поэтому уходить нужно было. Уходить, с одной стороны, почти на пике. И уходить еще и потому, что к этому уходу футболиста так или иначе подталкивал клуб. Ибо клуб тоже хотел на этом пике срубить как можно больше бабла.

В итоге все довольны. И футболист, перешедший в хороший клуб, и уже бывший клуб этого футболиста. Артем благодарит «Жирону» за предоставленный и использованный шанс, «Жирона» благодарит Артема за весомый вклад в минувший сезон. С этой колокольни все красиво, все закономерно, все логично. Все предельно вовремя.

И все правильно.

***

Но вот если мы выходим за пределы этой узкой правильности, то дальше начинаются вопросы. Причем вопросы сложные. И не обязательно риторические.

Вопросы эти на поверхности. Но не задать их я не могу. Потому что терзаюсь смутными сомнениями. Вот, например. Если интерес мадридского «Атлетико» действительно был, а он, этот интерес, наверняка был, ведь о нем довольно длительное время информировали и серьезные испанские издания, и не менее серьезные тамошние инсайдеры, то почему Артем не сделал выбор в пользу «матрасников»?

Там ведь посерьезнее проект будет, нежели в Риме, там и язык уже привычный, и чемпионат, и тренер опытнейший. Если дело только в том, что Симеоне не обещал Артему место в стартовом составе, так это очень даже нормально. При все уважении к нашему соотечественнику, но Симеоне не обещал места в составе своей команды даже Морате, новоиспеченному чемпиону Европы и капитану «Красной фурии».

В «Атлетико» гарантировано место в основе лишь Гризманну. А еще одну позицию в атаке закрывал и Мората, и Корреа, и Депай, и даже Льоренте. Это абсолютное право главного тренера «матрасников» считать именно так, а не иначе. Собственно, он уже на протяжении десятилетий дает результат. Стало быть, имеет право смотреть на происходящее так, как считает нужным.

С другой стороны, всех тонкостей переговорного процесса с «Атлетико» мы не знаем. Точнее, мы в этой связи вообще ничего не знаем. Поэтому можем лишь догадываться. И полагаться на то, что просачивалось в прессу.

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А просачивалось то, что якобы высокие договаривающиеся стороны не пришли к финансовому консенсусу. Дескать, Довбик и его агент посчитали, что «Атлетико» недостаточно ценит украинского центрфорварда. В прямом и переносном смысле. Вот если бы ценил чуть больше, чуть сильнее, то не исключено, что переход бы нападающего состоялся именно на «Ванда Метрополитано».

Ну ведь правда, такое развитие событий тоже имело бы право на жизнь. Во всяком случае, всегда можно дофантазировать то, чего не знаешь. Или не понимаешь. Или все вместе.

А по факту получилось так, что Артем и тот-таки его агент Алексей Люндовский оказались даже малость обиженными тем, как их встречал и какие горы обещал мадридский клуб. Они посчитали тот вариант, тот проект недостаточно подходящим для Довбика. Скажем это так.

Имеют ли они на это право? Да полнейшее! Даже если действительно там шла речь о меньших деньгах – и за трансфер, и в качестве зарплаты, Довбик волен выбирать абсолютно все, что хочет. Ведь фактически каждый из нас, останавливаясь перед карьерным выбором, ну не может по определению игнорировать финансовый аспект. И зачастую именно финансовый аспект и является решающим. Если он, этот аспект, стал решающим в ситуации с Довбиком, помог, так сказать, склонить чашу весов в пользу «Ромы», нам ли его судить? Нет, не нам. И не судить.

***

Тем не менее, вопросов от осознания этой простой и банальнейшей истины меньше не стает. Ведь, с одной стороны, есть понимание, что «Рома» в лице главного тренера Де Росси лично заинтересована в украинском голеадоре. И в этой связи вариант видится более предпочтительным, ибо Де Росси, по информации итальянских СМИ, едва ли не каждый час лично телеграфировал Артему, в то время как Симеоне вроде бы звонил только раз.

Но ведь Де Росси, каким бы он ни был идолом «волков» в качестве футболиста, как тренер пока что лишь в самом начале своего пути. И не исключено, что Даниэле уже в очень обозримой перспективе будет вынужден покинуть римский клуб. По той простой причине, что американские собственники его просто уволят за неудовлетворительные результаты. Как перед этим уволили, не моргнув и глазом, самого Моуринью. И автоматично Артем может лишиться такой теплой ванны в виде доверия наставника.

Тревожит еще и то, что «Рома», по сравнению с тем же «Атлетико», последние лет шесть то и делает, что лишь декларирует борьбу за возвращение в элиту итальянского и европейского футбола, однако на самом деле только околачивается около этой элиты.

Этот факт совсем не значит, что и в новом сезоне у «джалоросси» ничего не получится. Это автоматически значит лишь то, что Артему будет очень сложно на новом месте. Да, Де Росси свободно общается на испанском. Как и, понятное дело, Дибала. Но нашему игроку предстоит весьма сложный, а может и болезненный процесс нахождения общего языка именно на поле. Получится ли? Я не знаю. Очень хочу, чтобы получилось. Но все может быть.

Нужно понимать еще и то, что ожидания от прихода на «Олимпико» лучшего бомбардира минувшего чемпионата Испании весьма завышены. И с точки зрения ожиданий сугубо игрового масштаба, и учитывая немалые деньги, потраченные клубом на трансфер украинца. Сегодня тиффози на «курва норд» готовы носить тебя на руках, но лишь стоит тебе пару раз оступиться, и все будет совершенно иначе…

Мне кажется, Артем прекрасно понимает, куда он перешел. И какие риски этот переход ему сулит. По сути, он сейчас начинает свою карьеру с самого начала. С чистого листа, так сказать.

Но примерно то же самое было бы, если бы он перешел и в «Атлетико». И куда бы то ни было еще. Он сделал свой выбор. Он считает его верным. Пусть теперь доказывает эту правильность уже не словом, а делом.