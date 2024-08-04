ПСВ Эйндховен

4 августа на «Филлипс» пройдет матч за Суперкубок Нидерландов, в котором ПСВ встретится с «Фейеноордом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПСВ

Команда в прошлом сезоне не просто выиграла титул, но и одержала крайне убедительную победу, уступив только однажды в 34 матчах, и набрав в них 91 очко, на семь больше, чем как раз у Фейеноорда. Так что не зря Петера Боса возвращали на родину после нескольких неудач. При этом летом смогли сохранить у себя Сержиньо Деста, который пришел на полноценный контракт без компенсации. А вот за Малика Тильманна (9 голов при десяти передачах только в Эредивизии) пришлось все-таки выложить немалые, как для голландцев, 12 миллионов. Есть и полноценные новички, такие, как молодые, но уже показавшие свой потенциал в прежних клубах, защитник Райан Фламинго и Каухайб Дриауех. В товарищеских играх было немало осечек, но сейчас впервые летом нужно показывать результат.

Фейеноорд

Клуб в позапрошлом сезоне смогли взять чемпионский титул, первый за шесть лет, и 16-й вообще. Но потом все-таки Гордость Юга оказалась немного, но слабее своего вечного соперника из Эйндховена. Несмотря на утрату титула (впрочем, в кубке получилось оформить новый трофей), именно Арне Слота выбрал Ливерпуль как преемника для самого Юргена Клоппа. Новым тренером стал Брайан Приске, что за пару сезонов в пражской Спарте выиграли дважды чемпионский титул, а также кубок. Именно сейчас датчанин проведет официальный дебют - хотя в товарищеском формате его новые подопечные смотрелись достойно, много побеждая. Это при том, что лидер полузащиты, Матс Виффер, уже в Брайтоне - глупо было бы не продавать хавбека, если англичане выложили 30 миллионов. Есть и достаточно любопытные, но экзотические новички - за молодого костариканца Митчелла выложили 2,5 миллиона.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне ПСВ выиграли у вечного соперника в Суперкубке и набрали 4 очка из 6 в Эредивизии. Но в январе, в кубке, Гордость Юга все-таки выиграла

Прогноз

Букмекерские конторы ждут от этого матча домашней победы. Чемпион играет на своем поле, так что ставим на его победу (коэффициент - 1,75).