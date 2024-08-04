Восемь голов и серия пенальти. Определен обладатель Суперкубка Нидерландов
4 августа Фейеноорд вырвал титул у ПСВ в серии послематчевых пенальти
4 августа состоялся матч за Суперкубок Нидерландов между командами ПСВ и Фейеноорд.
Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Основное время игры завершилось со счетом 4:4, а в серии пенальти сильнее оказались номинальные гости – 4:2.
Фейеноорд выиграл свой 7-й Суперкубок страны. У лидера ПСВ – 14 таких трофеев. На второй позиции по количеству Суперкубков идет Аякс – 9.
Суперкубок Нидерландов. 4 августа
ПСВ – Фейеноорд – 4:4 (пен. 2:4)
Голы: Ланг, 9, Де Йонг, 48, 80 (пен.), Тиль, 65 – Хименес, 29, 54, Ньивкоп, 33, Миламбо, 72
No Super Cup this year.#PSVFEY #JCS2024 pic.twitter.com/zQ9q5XcM1I— PSV (@PSV) August 4, 2024
Penalty's in Eindhoven...#psvfey • #JCS2024 pic.twitter.com/DUcXePn5P1— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 4, 2024
WINNERS! 🏆#JCS2024 pic.twitter.com/jeabJ9soHx— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 4, 2024
События матча
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