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Суперкубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
04.08.2024 19:00 – FT 4 : 4
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
04 августа 2024, 23:21 | Обновлено 04 августа 2024, 23:28
372
0

Восемь голов и серия пенальти. Определен обладатель Суперкубка Нидерландов

4 августа Фейеноорд вырвал титул у ПСВ в серии послематчевых пенальти

04 августа 2024, 23:21 | Обновлено 04 августа 2024, 23:28
372
0
Восемь голов и серия пенальти. Определен обладатель Суперкубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа состоялся матч за Суперкубок Нидерландов между командами ПСВ и Фейеноорд.

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Основное время игры завершилось со счетом 4:4, а в серии пенальти сильнее оказались номинальные гости – 4:2.

Фейеноорд выиграл свой 7-й Суперкубок страны. У лидера ПСВ – 14 таких трофеев. На второй позиции по количеству Суперкубков идет Аякс – 9.

Суперкубок Нидерландов. 4 августа

ПСВ – Фейеноорд – 4:4 (пен. 2:4)

Голы: Ланг, 9, Де Йонг, 48, 80 (пен.), Тиль, 65 – Хименес, 29, 54, Ньивкоп, 33, Миламбо, 72

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Иванушец (Фейеноорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Давид Ганцко (Фейеноорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Аясе Уэда (Фейеноорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Лютсхарел Гертрейда (Фейеноорд).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Джибу Миламбо (Фейеноорд).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Барт Ньивкооп (Фейеноорд).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен).
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Суперкубок Нидерландов по футболу Фейеноорд ПСВ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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