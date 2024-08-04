Восемь голов и серия пенальти. Определен обладатель Суперкубка Нидерландов

4 августа состоялся матч за Суперкубок Нидерландов между командами ПСВ и Фейеноорд.

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Основное время игры завершилось со счетом 4:4, а в серии пенальти сильнее оказались номинальные гости – 4:2.

Фейеноорд выиграл свой 7-й Суперкубок страны. У лидера ПСВ – 14 таких трофеев. На второй позиции по количеству Суперкубков идет Аякс – 9.

Суперкубок Нидерландов. 4 августа

ПСВ – Фейеноорд – 4:4 (пен. 2:4)

Голы: Ланг, 9, Де Йонг, 48, 80 (пен.), Тиль, 65 – Хименес, 29, 54, Ньивкоп, 33, Миламбо, 72