Арсенал близок к подписанию испанского героя 1/4 финала Евро-2024
Микель Мерино может перейти в лондонский клуб
«Арсенал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино.
Как сообщает известный футбольный инсайдер Николо Скира, испанский хавбек уже дал свое согласие на переезд в Лондон и достиг договоренности о долгосрочном контракте, рассчитанном до лета 2028 года.
В ближайшее время представители «Арсенала» планируют провести решающий раунд переговоров с руководством «Сосьедада», чтобы окончательно согласовать условия трансфера 28-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Мерино продемонстрировал впечатляющую результативность, отметившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 45 проведенных матчах за свой нынешний клуб.
Talks in progress for Mikel #Merino to #Arsenal from #RealSociedad. The midfielder has given his avaibility to join #AFC with a contract until 2028. #Gunners will talk in the next days with the spanish club to try to reach an agreement. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2024
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