Арсенал близок к подписанию испанского героя 1/4 финала Евро-2024

«Арсенал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино.

Как сообщает известный футбольный инсайдер Николо Скира, испанский хавбек уже дал свое согласие на переезд в Лондон и достиг договоренности о долгосрочном контракте, рассчитанном до лета 2028 года.

В ближайшее время представители «Арсенала» планируют провести решающий раунд переговоров с руководством «Сосьедада», чтобы окончательно согласовать условия трансфера 28-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Мерино продемонстрировал впечатляющую результативность, отметившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 45 проведенных матчах за свой нынешний клуб.

