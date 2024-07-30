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Испания
30 июля 2024, 15:35 | Обновлено 30 июля 2024, 15:44
573
1

Арсенал близок к подписанию испанского героя 1/4 финала Евро-2024

Микель Мерино может перейти в лондонский клуб

30 июля 2024, 15:35 | Обновлено 30 июля 2024, 15:44
573
1
Арсенал близок к подписанию испанского героя 1/4 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

«Арсенал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино.

Как сообщает известный футбольный инсайдер Николо Скира, испанский хавбек уже дал свое согласие на переезд в Лондон и достиг договоренности о долгосрочном контракте, рассчитанном до лета 2028 года.

В ближайшее время представители «Арсенала» планируют провести решающий раунд переговоров с руководством «Сосьедада», чтобы окончательно согласовать условия трансфера 28-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Мерино продемонстрировал впечатляющую результативность, отметившись 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 45 проведенных матчах за свой нынешний клуб.

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Микель Мерино трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Сосьедад Арсенал Лондон Николо Скира
Алексей Тиньков Источник: Николо Скира
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