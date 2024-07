Переход звездного вратаря в Ман Сити не состоится

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в «Манчестер Сити».

Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. «Доннарумма не является вариантом для «Манчестер Сити». Никаких переговоров, никаких планов по поводу такого «большого имени». Подтверждено», – написал Фабрицио у себя в Х.

В прошлом сезоне итальянец провел за «ПСЖ» 42 матча, из которых 16 оставил свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценил вратаря стоимостью €40 млн.

🔵 Donnarumma, not an option for Man City. No talks, no plans to go for that kind of ‘big name’.



Confirmed. ⤵️🧤 https://t.co/0ns3eVgqbS