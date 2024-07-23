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  4. Переход звездного вратаря в Ман Сити не состоится
Англия
23 июля 2024, 14:30 |
297
0

Переход звездного вратаря в Ман Сити не состоится

Новость о трансфере Доннаруммы опроверг Фабрицио Романо

23 июля 2024, 14:30 |
297
0
Переход звездного вратаря в Ман Сити не состоится
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в «Манчестер Сити».

Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. «Доннарумма не является вариантом для «Манчестер Сити». Никаких переговоров, никаких планов по поводу такого «большого имени». Подтверждено», – написал Фабрицио у себя в Х.

В прошлом сезоне итальянец провел за «ПСЖ» 42 матча, из которых 16 оставил свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценил вратаря стоимостью €40 млн.

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трансферы Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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