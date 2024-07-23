Переход звездного вратаря в Ман Сити не состоится
Новость о трансфере Доннаруммы опроверг Фабрицио Романо
Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не перейдет в «Манчестер Сити».
Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. «Доннарумма не является вариантом для «Манчестер Сити». Никаких переговоров, никаких планов по поводу такого «большого имени». Подтверждено», – написал Фабрицио у себя в Х.
В прошлом сезоне итальянец провел за «ПСЖ» 42 матча, из которых 16 оставил свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценил вратаря стоимостью €40 млн.
🔵 Donnarumma, not an option for Man City. No talks, no plans to go for that kind of ‘big name’.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024
Confirmed. ⤵️🧤 https://t.co/0ns3eVgqbS
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