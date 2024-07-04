Звезда Ман Сити может покинуть клуб. На его место сватают двух украинцев
Эдерсон может перейти в саудовский клуб
30-летний звездный вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть английский клуб уже этим летом.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вратарь еще с мая месяца ведет переговоры с саудовскими клубами. Руководство «Манчестер Сити» не будет сдерживать бразильца, если он решит уйти. «Горожане» ожидают первое предложение по трансферу от клуба «Аль-Наср», который проявляет наибольший интерес к голкиперу.
Эдерсон провел в прошлом сезоне 43 матча, пропустил 34 гола и 16 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере вратарей сборной Украины по футболу – Анатолия Трубина из «Бенфики» и Андрея Лунина из «Реала».
🚨🇸🇦 Manchester City are aware of Ederson in talks with Saudi Pro League clubs since May and keep their position: Ederson can leave, in case he wants to.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2024
City still waiting for opening bid from Al Nassr/Saudi clubs.
❗️ City's first GK if Ederson leave will be Stefan Ortega. pic.twitter.com/hUtfcXywEC
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