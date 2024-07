Звезда Ман Сити может покинуть клуб. На его место сватают двух украинцев

30-летний звездный вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть английский клуб уже этим летом.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вратарь еще с мая месяца ведет переговоры с саудовскими клубами. Руководство «Манчестер Сити» не будет сдерживать бразильца, если он решит уйти. «Горожане» ожидают первое предложение по трансферу от клуба «Аль-Наср», который проявляет наибольший интерес к голкиперу.

Эдерсон провел в прошлом сезоне 43 матча, пропустил 34 гола и 16 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере вратарей сборной Украины по футболу – Анатолия Трубина из «Бенфики» и Андрея Лунина из «Реала».

