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  4. Звезда Ман Сити может покинуть клуб. На его место сватают двух украинцев
Англия
04 июля 2024, 12:22 |
2676
4

Звезда Ман Сити может покинуть клуб. На его место сватают двух украинцев

Эдерсон может перейти в саудовский клуб

04 июля 2024, 12:22 |
2676
4
Звезда Ман Сити может покинуть клуб. На его место сватают двух украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

30-летний звездный вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть английский клуб уже этим летом.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вратарь еще с мая месяца ведет переговоры с саудовскими клубами. Руководство «Манчестер Сити» не будет сдерживать бразильца, если он решит уйти. «Горожане» ожидают первое предложение по трансферу от клуба «Аль-Наср», который проявляет наибольший интерес к голкиперу.

Эдерсон провел в прошлом сезоне 43 матча, пропустил 34 гола и 16 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере вратарей сборной Украины по футболу – Анатолия Трубина из «Бенфики» и Андрея Лунина из «Реала».

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Эдерсон Манчестер Сити трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Анатолий Трубин Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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maxim7777nikonov
Очередной фейк
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0
naverland
Трубин им больше подходит.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Луніна-дірку  беріть !
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-1
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