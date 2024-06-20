Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером украинца
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Fichajes, к украинскому вратарю проявляют интерес ряд грандов Английской премьер-лиги. Интерес к украинцу уже давно приписывают «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу», однако трансфер Андрея начал рассматривать и «Манчестер Сити». Действующий чемпион АПЛ видит в Лунине альтернативу бразильскому вратарю Эдерсону и готовится сделать «Реалу» первое трансферное предложение.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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