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Англия
20 июня 2024, 00:22 | Обновлено 20 июня 2024, 00:42
579
1

Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с трансфером украинца

20 июня 2024, 00:22 | Обновлено 20 июня 2024, 00:42
579
1
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, к украинскому вратарю проявляют интерес ряд грандов Английской премьер-лиги. Интерес к украинцу уже давно приписывают «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу», однако трансфер Андрея начал рассматривать и «Манчестер Сити». Действующий чемпион АПЛ видит в Лунине альтернативу бразильскому вратарю Эдерсону и готовится сделать «Реалу» первое трансферное предложение.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Saar
ага, так.... зараз він ще три пропусте - і пів Європи стане в чергу
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