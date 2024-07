Вратарю сборной Португалии покорился исторический рекорд Евро

1 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в экстратайме команды также не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались португальцы – 3:0.

Все 3 удара словенцев в серии отбил голкипер португальцев Диогу Кошта, который был признан лучшим игроком поединка.

Кошта стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, ни разу не пропустившим в серии послематчевых пенальти.

Также Диогу – первый кипер в истории Евро, который сумел отразить 3 удара в одной серии пенальти.

3 - Portugal’s Diogo Costa is the first goalkeeper to save three penalties in a UEFA European Championship penalty shootout and also the first to concede zero goals in a Euro shootout. Hero. #EURO2024 pic.twitter.com/zmpz90m7Sw