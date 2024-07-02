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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 01:47 | Обновлено 02 июля 2024, 02:03
564
0

Вратарю сборной Португалии покорился исторический рекорд Евро

Диогу Кошта отбил 3 удара с 11 метров в серии послематчевых пенальти против Словении

02 июля 2024, 01:47 | Обновлено 02 июля 2024, 02:03
564
0
Вратарю сборной Португалии покорился исторический рекорд Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в экстратайме команды также не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались португальцы – 3:0.

Все 3 удара словенцев в серии отбил голкипер португальцев Диогу Кошта, который был признан лучшим игроком поединка.

Кошта стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, ни разу не пропустившим в серии послематчевых пенальти.

Также Диогу – первый кипер в истории Евро, который сумел отразить 3 удара в одной серии пенальти.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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