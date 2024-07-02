Вратарю сборной Португалии покорился исторический рекорд Евро
Диогу Кошта отбил 3 удара с 11 метров в серии послематчевых пенальти против Словении
1 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в экстратайме команды также не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались португальцы – 3:0.
Все 3 удара словенцев в серии отбил голкипер португальцев Диогу Кошта, который был признан лучшим игроком поединка.
Кошта стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, ни разу не пропустившим в серии послематчевых пенальти.
Также Диогу – первый кипер в истории Евро, который сумел отразить 3 удара в одной серии пенальти.
3 - Portugal’s Diogo Costa is the first goalkeeper to save three penalties in a UEFA European Championship penalty shootout and also the first to concede zero goals in a Euro shootout. Hero. #EURO2024 pic.twitter.com/zmpz90m7Sw— OptaJoao (@OptaJoao) July 1, 2024
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