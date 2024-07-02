Он стал героем пенальти. Назван лучший игрок матча Португалии и Словении

Вечером 1 июля в немецком Франкфурте прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

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В овертайме Криштиану Роналду не забил пенальти для португальцев, а затем ошибся Пепе, и у Беньямина Шешко был отличный момент, но он не переиграл кипера Диогу Кошту.

В серии пенальти героем стал Диогу Кошту, сделавший 3 сейва при 3 ударах, а португальцы свои попытки не испортили. Роналду забил с точки и исправился за неудачу в овертайме (0:0, пен. 3:0).

Голкипер португальцев Диогу Кошту заслуженно назван лучшим футболистом матча.

Евро-2024. 1/8 финала. 1 июля. Франкфурт

22:00. Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0)

Пенальти: Иличич (сэйв), Роналду (1:0), Балковец (сэйв), Бруну Фернандеш (2:0), Вербич (сэйв), Бернарду Силва (3:0)

Незабитый пенальти: Роналду, 105