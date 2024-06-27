Вылет Украины, сенсационная Грузия, Джошуа vs Дюбуа, новый клуб Григорчука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 26 июня.

1А. Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024

Команда Реброва не справилась с собственной задачей, после чего конкуренты решили все за нее

1Б. Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы E Евро-2024

2А. Против Украины. Словакия и Румынии сыграли вничью

Команды поделили очки, что оказалось против подопечных Сергея Реброва

2Б. Уверенная победа андердога. Грузия переиграла Португалию

Роналду и Ко не сумели забить, но все равно заняли первое место

2В. Неудобный соперник. Турция снова не пустила Чехию в плей-офф ЧЕ

В прошлый раз это произошло на турнире в 2008 году

2Г. Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?

Стадия 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля

3А. РЕБРОВ: «Мы не попали в плей-офф из-за поражения от Румынии»

Наставник сборной Украины дал комментарий по итогам поединка с Бельгией

3Б. РЕБРОВ: «Все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал итоги матча с Бельгией

3В. Снова травма. Лидер сборной Украины получил повреждение и покинул поле

Виталий Миколенко получил очередное повреждение

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Подарок от Усика. Джошуа в сентябре проведет бой за титул

Поединок с Дюбуа за пояс IBF

4Б. Шоу началось. Джошуа и Дюбуа уже успели устроить потасовку. Известны детали

Все произошло во время съемки их совместного интервью

4В. Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»

Британец отдал должное Александру

5. ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук возглавил азербайджанский клуб

Украинский тренер будет работать с «Нефтчи»

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию

Кастильо перебрался в Мидтьюлланд

6Б. Динамо договорилось о третьем летнем трансфере. Известны условия перехода

Брайан Себальос все-таки станет игроком киевского клуба

6В. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Туниса

В состав донецкой команды влился Алаа Грам

7А. Успевает на футбол. Ястремская быстро проиграла Шнайдер в Бад-Хомбурге

Даяна не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в Германии

7Б. Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне

Ангелина впервые в карьере уступила Мэдисон Киз

7В. Снигур разгромила Завацкую и впервые вышла в финал квалификации Уимблдона

Дарья одолела Катарину в двух сетах во 2-м раунде британского мейджора

7Г. Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку

Юлия в двух сетах уверенно переиграла Анастасию Тихонову в квалификации мейджора

8. Звезда Ман Сити покинул расположение Англии на Евро. Известна причина

Фил Фоден покинул расположение сборной по семейным причинам

9А. Гол будущего игрока Челси. Эквадор переиграл Ямайку на Копа Америка 2024

Игра завершилась со счетом 3:1

9Б. Два пенальти, один забитый. Известен 2-й четвертьфиналист Копа Америка 2024

Сборная Венесуэлы переиграла команду Мексики 1:0 во 2-м туре группы В

10А. Ромелу и скудетто

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о лидере сборной Бельгии

10Б. Клаггетт – странный соперник для Теофимо. Но он нужен Лопесу

Далее американец может бороться с другими чемпионами