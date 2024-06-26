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  4. Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку
Уимблдон
26 июня 2024, 22:15 | Обновлено 26 июня 2024, 22:16
891
4

Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку

Юлия в двух сетах уверенно переиграла Анастасию Тихонову в квалификации мейджора

26 июня 2024, 22:15 | Обновлено 26 июня 2024, 22:16
891
4
Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 153) вышла в финал квалификации Уимблдона-2024.

Во 2-м раунде отбора украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анастасию Тихонову за 1 час и 8 минут.

Уимблдон-2024. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Анастасия Тихонова – 6:1, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева в финале отбора сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис (WTA 243).

Юлия впервые в своей карьере вышла в решающий поединок квалификации британского мейджора. В 2024 года Стародубцева играла в отборе и к Australian Open, и к Ролан Гаррос. Дважды украинка проходила в основу.

Ранее свой матч 2-го раунда отбора выиграла Дарья Снигур.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alehandro
Юля і Люда під вечір хоч трошки підсолодили гіркоту фіаско Збірної)
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+9
C.Пеклов
Юля молодець,може 3 раз поспіль потрапити в основу мейджору в цьому році!
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+4
Sashamar
Безпрапорних винесли майже усіх, залишилася тільки старша представниця народів Крайньої Півночі. 
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+2
mevast
Вітаємо з певненою перемогою над безпритульною. Підсолодила гірку пілюлю від нашоі "зірковоі" збірної по футболу.
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+1
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