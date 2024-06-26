Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку
Юлия в двух сетах уверенно переиграла Анастасию Тихонову в квалификации мейджора
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 153) вышла в финал квалификации Уимблдона-2024.
Во 2-м раунде отбора украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анастасию Тихонову за 1 час и 8 минут.
Уимблдон-2024. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) – Анастасия Тихонова – 6:1, 6:2
Это была первая встреча соперниц.
Стародубцева в финале отбора сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис (WTA 243).
Юлия впервые в своей карьере вышла в решающий поединок квалификации британского мейджора. В 2024 года Стародубцева играла в отборе и к Australian Open, и к Ролан Гаррос. Дважды украинка проходила в основу.
Ранее свой матч 2-го раунда отбора выиграла Дарья Снигур.
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