Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 153) вышла в финал квалификации Уимблдона-2024.

Во 2-м раунде отбора украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анастасию Тихонову за 1 час и 8 минут.

Уимблдон-2024. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Анастасия Тихонова – 6:1, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева в финале отбора сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис (WTA 243).

Юлия впервые в своей карьере вышла в решающий поединок квалификации британского мейджора. В 2024 года Стародубцева играла в отборе и к Australian Open, и к Ролан Гаррос. Дважды украинка проходила в основу.

Ранее свой матч 2-го раунда отбора выиграла Дарья Снигур.