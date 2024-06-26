Снова травма. Лидер сборной Украины получил повреждение и покинул поле

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

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На 56-й минуте Виталий Миколенко, который недавно восстановился от травмы, получил повреждение и не смог продолжить матч. Вместо Миколенко на 58-й минуте вышел Александр Зинченко.

Напомним, Миколенко перед началом Евро-2024 получил травму стопы и пропустил первые два поединка с Румынией (0:3) и Словакией (2:1).