Чемпионат Европы26 июня 2024, 20:26 |
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Снова травма. Лидер сборной Украины получил повреждение и покинул поле
Виталий Миколенко получил очередное повреждение
26 июня 2024, 20:26 |
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26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
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На 56-й минуте Виталий Миколенко, который недавно восстановился от травмы, получил повреждение и не смог продолжить матч. Вместо Миколенко на 58-й минуте вышел Александр Зинченко.
Напомним, Миколенко перед началом Евро-2024 получил травму стопы и пропустил первые два поединка с Румынией (0:3) и Словакией (2:1).
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Це - вирішує справу? Та не має тут лідера, на жаль. Зіня - теж - так собі. Не кажу вже про мурзика та ярма. (обидва - ярмо на шії збірної.
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