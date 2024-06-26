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  4. Снова травма. Лидер сборной Украины получил повреждение и покинул поле
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 20:26 |
3830
1

Снова травма. Лидер сборной Украины получил повреждение и покинул поле

Виталий Миколенко получил очередное повреждение

26 июня 2024, 20:26 |
3830
1
Снова травма. Лидер сборной Украины получил повреждение и покинул поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

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На 56-й минуте Виталий Миколенко, который недавно восстановился от травмы, получил повреждение и не смог продолжить матч. Вместо Миколенко на 58-й минуте вышел Александр Зинченко.

Напомним, Миколенко перед началом Евро-2024 получил травму стопы и пропустил первые два поединка с Румынией (0:3) и Словакией (2:1).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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vazazh
Це - вирішує справу? Та не має тут лідера, на жаль. Зіня - теж - так собі. Не кажу вже про мурзика та ярма. (обидва - ярмо на шії збірної.
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