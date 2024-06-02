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02 июня 2024, 06:45 |
2261
0

Реал на радость Шахтеру выиграл ЛЧ, шоу бокса в Эр-Рияде, победа Свитолиной

Главные новости за 1 июня на Sport.ua

02 июня 2024, 06:45 |
2261
0
Реал на радость Шахтеру выиграл ЛЧ, шоу бокса в Эр-Рияде, победа Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 июня. –

1А. Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Голы Карвахаля и Винисиуса принесли победу Мадриду

1Б. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сыграет в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25
«Реал» обыграл «Боруссию» Д в решающем матче Лиги чемпионов 2023/24

1В. Реал завоевал 15-й трофей. У кого сколько титулов в Лиге чемпионов?
В финале против Боруссии Д в резерве остался украинский голкипер Андрей Лунин

1Г. Лунин выиграл 2-й титул Лиги чемпионов. Сколько трофеев у Андрея в Реале?
«Реал» Мадрид обыграл «Боруссию» Д в финале еврокубкового турнира со счетом 2:0

2А. Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен досрочно, в 5-м раунде

2Б. Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Рефери остановил поединок в 8-м раунде, и это первое поражение хорвата

3А. Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024
Элина одолела Ану Богдан в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Франции 2024

3Б. На грани вылета. Джокович за 4,5 часа одолел Музетти в 5 сетах на РГ-2024
Лоренцо неплохо потрепал нервы Новаку, но серб все же сумел пробиться в 1/8 финала

3В. Завацкая оформила второй камбэк за день и вышла в финал турнира в Италии
Катарина выбила пятую сеяную

3Г. Калинина и Ястремская завершили выступления в паре на Ролан Гаррос
Украинки не смогли пройти первый раунд турнирной сетки

3Д. Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос
Марта играет в дуэте с Русе из Румынии

4А. Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Чемпионат Европы 2024 начался в боснийском Сараево

4Б. ФОТО. Погода внесла коррективы. Тренировка сборной Украины в Германии
3 июня сине-желтая команда Сергея Реброва проведет спарринг с Бундестим

5А. Украинский боксер получил лицензию на Олимпийские игры 2024 в Париже
Айдер Абдураимов выиграл у всех соперников на турнире в Бангкоке

5Б. Украина – без элиты снукера. Юлиан Бойко проиграл решающий матч за лицензию
Украинский снукерист уступил в поединке против Фараха Аджайба из Пакистана

6А. Переходные матчи за Первую лигу. Ничья Звягеля, поражение Металлурга З
Первые матчи за право выступать в Первой лиге

6Б. Энергия вышла в финал футзальной Экстралиги 2023/24
Львовяне в пятом матче обыграли «Ураган»

7. ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо вернулся к тренерской работе
Португалец возглавил «Фенербахче»

8А. Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?
«Барселона» и «Бавария» продолжают следить за украинцем

8Б. Именитый клуб АПЛ, который гарантировал себе ЛЧ, хочет подписать Цыганкова
На игрока нацелилась «Астон Вилла»

9А. Договорились о трансфере. Известно, в какой клуб перейдет Яремчук
Роман продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре»

9Б. Назван клуб АПЛ, который считается главным претендентом на Судакова
Георгий может перебраться в Лондон, но не к Мудрику или Зинченко…

9В. Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека
«Канониры» нацелились на Йоррела Хато

10. Лавры Муньоса. Почему Анчелотти отказал Бразилии, решив остаться в Реале
Итальянец крайне близок к тому, чтобы стать самым успешным тренером за всю историю «бланкос»

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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