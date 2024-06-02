Реал на радость Шахтеру выиграл ЛЧ, шоу бокса в Эр-Рияде, победа Свитолиной
Главные новости за 1 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 июня. –
1А. Очередной ушастик для сливочных. Реал переиграл Боруссию в финале ЛЧ
Голы Карвахаля и Винисиуса принесли победу Мадриду
1Б. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сыграет в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25
«Реал» обыграл «Боруссию» Д в решающем матче Лиги чемпионов 2023/24
1В. Реал завоевал 15-й трофей. У кого сколько титулов в Лиге чемпионов?
В финале против Боруссии Д в резерве остался украинский голкипер Андрей Лунин
1Г. Лунин выиграл 2-й титул Лиги чемпионов. Сколько трофеев у Андрея в Реале?
«Реал» Мадрид обыграл «Боруссию» Д в финале еврокубкового турнира со счетом 2:0
2А. Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен досрочно, в 5-м раунде
2Б. Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Рефери остановил поединок в 8-м раунде, и это первое поражение хорвата
3А. Свитолина взяла реванш у румынки и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2024
Элина одолела Ану Богдан в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Франции 2024
3Б. На грани вылета. Джокович за 4,5 часа одолел Музетти в 5 сетах на РГ-2024
Лоренцо неплохо потрепал нервы Новаку, но серб все же сумел пробиться в 1/8 финала
3В. Завацкая оформила второй камбэк за день и вышла в финал турнира в Италии
Катарина выбила пятую сеяную
3Г. Калинина и Ястремская завершили выступления в паре на Ролан Гаррос
Украинки не смогли пройти первый раунд турнирной сетки
3Д. Костюк начала с победы выступления в паре на Ролан Гаррос
Марта играет в дуэте с Русе из Румынии
4А. Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Чемпионат Европы 2024 начался в боснийском Сараево
4Б. ФОТО. Погода внесла коррективы. Тренировка сборной Украины в Германии
3 июня сине-желтая команда Сергея Реброва проведет спарринг с Бундестим
5А. Украинский боксер получил лицензию на Олимпийские игры 2024 в Париже
Айдер Абдураимов выиграл у всех соперников на турнире в Бангкоке
5Б. Украина – без элиты снукера. Юлиан Бойко проиграл решающий матч за лицензию
Украинский снукерист уступил в поединке против Фараха Аджайба из Пакистана
6А. Переходные матчи за Первую лигу. Ничья Звягеля, поражение Металлурга З
Первые матчи за право выступать в Первой лиге
6Б. Энергия вышла в финал футзальной Экстралиги 2023/24
Львовяне в пятом матче обыграли «Ураган»
7. ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо вернулся к тренерской работе
Португалец возглавил «Фенербахче»
8А. Два легендарных европейских клуба нацелились на Цыганкова. Кого выберет?
«Барселона» и «Бавария» продолжают следить за украинцем
8Б. Именитый клуб АПЛ, который гарантировал себе ЛЧ, хочет подписать Цыганкова
На игрока нацелилась «Астон Вилла»
9А. Договорились о трансфере. Известно, в какой клуб перейдет Яремчук
Роман продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре»
9Б. Назван клуб АПЛ, который считается главным претендентом на Судакова
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9В. Арсенал хочет продать Зинченко за €20+ млн ради молодого фулбека
«Канониры» нацелились на Йоррела Хато
10. Лавры Муньоса. Почему Анчелотти отказал Бразилии, решив остаться в Реале
Итальянец крайне близок к тому, чтобы стать самым успешным тренером за всю историю «бланкос»
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