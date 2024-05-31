Лавры Муньоса. Почему Анчелотти отказал Бразилии, решив остаться в Реале

Итальянский специалист Карло Анчелотти бесспорно является одним из лучших наставников мирового футбола за последние пару десятилетий. Его карьера действительно впечатляет, ведь «Папа Карло» к своим 64 годам успел поработать с так называемыми «большими клубами» каждого из топ-5 чемпионатов европейского континента. В Италии он тренировал «Ювентус», «Милан» и «Наполи», в Англии – «Челси», во Франции – «Пари Сен-Жермен», в Германии – «Баварию», а в Испании вот уже который год работает с «Реалом».

Казалось бы, в мадридском гранде итальянец надолго не задержится, так как в свой первый «заход» туда он сумел продержаться на посту только два года (2013-2015), после чего неугомонный президент Флорентино Перес уволил специалиста, как поговаривали, за плохое отношение того к валлийскому форварду Гарету Бэйлу, которого босс «бланкос» на тот момент все еще считал одним из ключевых активов мадридского гранда.

Да и в конце 2022 года в средствах массовой информации начали, словно грибы после летнего дождя, муссироваться слухи о вероятном переходе Анчелотти из «Реала» на пост главного тренера сборной Бразилии. «Кудесники мяча» неудачно выступили на ЧМ-2022 в Катаре, после чего распрощались с Тите и начали интересоваться услугами звездного итальянца.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Практически на протяжении всего 2023 года сплетни о готовящемся назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии перманентно проскакивали то в одном, то в другом достаточно известных и авторитетных футбольных изданиях по всему миру. Ярым лоббистом назначения именно звездного «Папы Карло» являлся президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес. Он как раз боролся за право переизбраться в должности, и приглашение специалиста такого уровня и величины виделось для функционера блестящим предвыборным обещанием.

Сам Анчелотти никогда открыто не заявлял о желании покинуть «Реал» именно ради возможности поработать с пятикратными чемпионами мира. Однако итальянец публично признавал, что приглашение от «селесао» у него действительно имеется, а потому в какой-то момент стало очевидным: слухи слухами, но дыма без огня действительно не бывает.

Первым серьезным ударом по амбициям Эдналдо Родригеса заманить Анчелотти на пост главного тренера «селесао» стали слова президента Бразилии Лулы да Силвы, который публично позволил себе прокомментировать инициативу высшего футбольного руководства зазвать в главную команду страны пусть и именитого, но иностранного специалиста. Недовольство главы государства президент тамошней футбольной конфедерации воспринял так, как и подобает функционеру-карьеристу – контакты с Анчелотти понемногу начали ослабевать, и в итоге эта история благополучно сошла на нет.

29 декабря 2023 года «Реал» официально отрапортовал о подписании нового двухлетнего трудового соглашения с Анчелотти, а спустя пару недель после этого Бразильская конфедерация футбола огласила о назначении коучем «селесао» местного специалиста Доривала Жуниора.

Впрочем, как поговаривали за кулисами, Эдналдо Родригес, даже несмотря на недовольство со стороны президента Бразилии, был бы готов до последнего продвигать свою идею с приглашением Анчелотти, если бы не одно «но». Причем очень и очень значимое! По сути, сам итальянец за более чем год переговоров всерьез так и не «загорелся» желанием перебраться на пост коуча «пентакампеонов».

Почему? Говорят, что за решением Анчелотти остаться в Мадриде стоит не такая уж и скромная амбиция, как возможность стать самым успешным тренером в истории «Реала». «Папа Карло» посягнул практически на святое – на лавры Мигеля Муньоса!

Мигель Муньос тренировал «Реал» на протяжении пятнадцати лет, причем без перерывов – с 1959-го по 1974-й. За это период «бланкос» под руководством наставника девять раз становились чемпионами Испании, дважды поднимали над головой Кубок европейских чемпионов, два раза завоевывали Кубок Испании, а также один раз побеждали в Межконтинентальном кубке. Всего под началом Муньоса «Реал» выиграл 14 различных титулов, и до сегодняшнего дня это достижение является эталонным, непревзойденным и уникальным для всех тренеров, которые когда-либо возглавляли мадридскую команду.

Карло Анчелотти в свой первый «заход» в «Реал» выиграл четыре турнира: Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Все это итальянцу покорилось в премьерном сезоне во главе «бланкос», а вот второй «Папа Карло» и его подопечные завершили без трофеев, из-за чего у Флорентино Переса не возникало сомнений в правильности решения, когда он отправил именитого итальянца в отставку летом 2015-го.

Второй «заход» Анчелотти в «Реал» оказался значительно более успешным. С лета 2021 года и по настоящее время «бланкос» вместе с «Папой Карло» уже выиграли восемь различных трофеев, которые были вручены им за победы в: Лиге чемпионов, Ла Лиге (дважды), Кубке Испании, Суперкубке Испании (дважды), Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Таким образом, прямо сейчас в активе Анчелотти уже 12 трофеев в статусе главного тренера «Реала». До рекорда Муньоса осталось не так-то и много – только два титула. Причем ближайший из них «бланкос» способны оформить уже сегодня, если выиграют у дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов-2023/24.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Более того, уже в рамках календарного 2024 года Анчелотти и вовсе имеет теоретический шанс обойти легендарного Муньоса по числу трофеев, завоеванных в качестве наставника «Реала». Для этого «бланкос» вместе с итальянцем (в случае победы в ЛЧ-2023/24, конечно) потребуется сперва обыграть «Аталанту» в августовском матче за Суперкубок УЕФА, который состоится в Варшаве, а затем – в декабре – выиграть Межконтинентальный кубок, к проведению которого в ФИФА решили вернуться в конце минувшего года, после двадцатилетней паузы.

Кроме того, Анчелотти, который является единственным тренером в истории Лиги чемпионов, которому удавалось выигрывать турнир четыре раза (по два – с «Миланом» и «Реалом»), имеет амбиции не только улучшить этот свой рекорд, но и как минимум повторить чисто мадридское достижение Зинедина Зидана, который, в свою очередь, является единственным тренером, с которым «бланкос» выигрывали три розыгрыша самого престижного клубного еврокубка.

Поэтому сейчас для Анчелотти на повестке дня вовсе не стоит вопрос работы со сборной Бразилии. В марте итальянец, комментируя слухи, заявил следующее: «В Мадриде я чувствую себя очень хорошо, все прекрасно. Я счастлив быть в Мадриде и тренировать «Реал». Очень-очень счастлив». После этих слов у Анчелотти перестали спрашивать про варианты с «селесао».

Что правда, далеко не факт, что «Папа Карло» окончательно похоронил идею однажды все-таки возглавить сборную Бразилии. Просто в настоящий момент у него все еще есть силы и амбиции добиваться наивысших результатов в клубном футболе. А вот когда Анчелотти «выгорит» на этом поприще, побьет все рекорды, на которые замахнулся и посчитает дело сделанным, то возможность возглавить «селесао» – сборную, которая чаще остальных побеждала на чемпионатах мира – будет выглядеть для него воистину идеальным вариантом. Просто потому, что «Папа Карло» не привык размениваться на всякую «мелочевку», а его предназначение: делать сильных успешными, а успешных – легендарными.