ОФИЦИАЛЬНО. Карло Анчелотти продлил контракт с Реалом
Опытный специалист решил остаться в мадридской команде
«Реал» на официальном сайте сообщил о новом контракте тренера Карло Анчелотти. Специалист, чей договор истекал по итогам нынешнего сезона, подписал соглашение до середины 2026 года.
Ранее сообщалось, что у тренера есть вариант со сборной Бразилии, но итальянец решил продолжать клубную работу в Испании.
Анчелотти за время работы с «Реалом» (2013-2015) и (2021 – нынешнее время) выиграл чемпионат Испании, два Кубка Испании, Суперкубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионата мира.
В составе команды выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который не пользуется большим доверием тренера.
✨ @MrAncelotti ✨— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2023
🙌 #Ancelotti2026 🙌 pic.twitter.com/VR0yRovJL3
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