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Испания
29 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 29 декабря 2023, 16:28
646
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карло Анчелотти продлил контракт с Реалом

Опытный специалист решил остаться в мадридской команде

29 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 29 декабря 2023, 16:28
646
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карло Анчелотти продлил контракт с Реалом
ФК Реал. Карло Анчелотти

«Реал» на официальном сайте сообщил о новом контракте тренера Карло Анчелотти. Специалист, чей договор истекал по итогам нынешнего сезона, подписал соглашение до середины 2026 года.

Ранее сообщалось, что у тренера есть вариант со сборной Бразилии, но итальянец решил продолжать клубную работу в Испании.

Анчелотти за время работы с «Реалом» (2013-2015) и (2021 – нынешнее время) выиграл чемпионат Испании, два Кубка Испании, Суперкубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионата мира.

В составе команды выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который не пользуется большим доверием тренера.

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Источник: Анчелотти подписал с Реалом новый контракт
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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин продление контракта Ла Лига
Источник ФК Реал Мадрид
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