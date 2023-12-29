ОФИЦИАЛЬНО. Карло Анчелотти продлил контракт с Реалом

«Реал» на официальном сайте сообщил о новом контракте тренера Карло Анчелотти. Специалист, чей договор истекал по итогам нынешнего сезона, подписал соглашение до середины 2026 года.

Ранее сообщалось, что у тренера есть вариант со сборной Бразилии, но итальянец решил продолжать клубную работу в Испании.

Анчелотти за время работы с «Реалом» (2013-2015) и (2021 – нынешнее время) выиграл чемпионат Испании, два Кубка Испании, Суперкубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионата мира.

В составе команды выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который не пользуется большим доверием тренера.