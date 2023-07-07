Президент Бразилии выразил недовольство приглашением Анчелотти в сборную

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался относительно информации о том, что будущим летом главным тренером сборной страны станет 63-летний итальянец Карло Анчелотти.

«Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» – заявил президент Бразилии в эфире одного из национальных телеканалов.

Напомним, о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес.