Президент Бразилии выразил недовольство приглашением Анчелотти в сборную
Луис Инасиу Лула да Силва признался в разочаровании
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался относительно информации о том, что будущим летом главным тренером сборной страны станет 63-летний итальянец Карло Анчелотти.
«Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» – заявил президент Бразилии в эфире одного из национальных телеканалов.
Напомним, о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес.
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