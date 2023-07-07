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Бразилия
07 июля 2023, 07:15 | Обновлено 07 июля 2023, 07:20
1375
1

Президент Бразилии выразил недовольство приглашением Анчелотти в сборную

Луис Инасиу Лула да Силва признался в разочаровании

07 июля 2023, 07:15 | Обновлено 07 июля 2023, 07:20
1375
1
Президент Бразилии выразил недовольство приглашением Анчелотти в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался относительно информации о том, что будущим летом главным тренером сборной страны станет 63-летний итальянец Карло Анчелотти.

«Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» – заявил президент Бразилии в эфире одного из национальных телеканалов.

Напомним, о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес.

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Источник Goal.com
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Serhii P.
Який тупий персонаж цей Президент Бразилії )) Не дивно, чому він підтримує пуйла
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